«Дылетант» Юрий Жигамонт: В Беларуси есть целая деревня шутников

«Дылетант» Юрий Жигамонт: В Беларуси есть целая деревня шутников5
- 3.11.2017, 22:40
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Знаменитый ведущий программы «Падарожжа дылетанта» рассказал об интересных белорусских местах.
Знаменитый ведущий программы «Падарожжа дылетанта» провел творческие встречи в нескольких районных городах, поддержав кампанию по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний Белорусского Красного Креста. Kp.by поговорил с Жигамонтом и узнал, как болезнь повлияла на его жизнь.
«В день прохожу по пять километров»
- В прошлом году вы перенесли инфаркт миокарда. Затем была сложная операция на сердце, длительная реабилитация….
- Есть такая пословица: «Он уже пошел дубы сажать». Это значит, что человек готовится до смерти. У писателя Яна Барщевского есть рассказ, в котором пан заставлял одного садовника сажать дубы. Тот долго отказывался, потому что знал: когда это делаешь, то жить долго не будешь. В итоге он посадил дубы и умер. И вот у меня возле моей родительской хаты в деревне тоже вырос дуб. Удивительно, но когда у меня произошел инфаркт, он как раз перерос дом. Думаю, что если был бы в тот момент на малой родине, я бы умер, смеется Юрий. - А вообще все приметы непридуманные - они передаются поколениями, и к этому нужно прислушиваться. От народной мудрости нельзя отказываться, считая это язычеством. Я сам православный, но ко всем верам отношусь хорошо. Ведь и Христос, и Моисей, и Будда, и Аллах учили добру. Это как источник, который будет чистым и целебным независимо от того, установлен там православный крест или звезда Давида.
- Инфаркт был для вас неожиданным?
- Я плохо почувствовал себя ночью, домочадцы вызвали «скорую». Кардиограмма показала, что у меня инфаркт. Как оказалось, все сосуды у меня чистые, а главный сосуд - самый центральный - забит атеросклеротическими бляшками. Пришлось ложиться на операцию - шунтирование. После этого была реабилитация. Сейчас я постоянно принимаю лекарства. Соблюдаю диету: ничего жареного не ем. Даже отказался от любимых свиных ушей под пиво! Иногда, конечно, очень хочется их, но я держусь. Но самое главное - в день я прохожу пять километров. Это очень полезно для сердца.
- Болезнь вас изменила?
- Для меня инфаркт был знаком, что нужно обратить внимание на свое здоровье. А то так живешь, ешь свои любимые свиные уши с пивом и забываешь, что тебе уже не 25 лет. Почему я заболел? Все знают, что мужчины в отличие от женщин свои эмоции не показывают и весь негатив держат внутри себя. А ведь не зря же говорят: «Не бери до сердца, не бери до головы». Когда со мной произошел инфаркт, я знал, что это не просто так. Я даже обрадовался. Незадолго до инфаркта я навестил одного священника. Он сказал мне: сходи в купель и попроси, что ты хочешь. И я попросил: «Господи, дай мне то, что мне сейчас нужно в данный момент». После этого со мной случился инфаркт. Я воспринял это, как Божий знак. Знал, что ничего плохого не будет, все пройдет и все наладится.
- Вам делали шунтирование. Операция сложная…
- Но ты ведь ничего чувствуешь. Заснул, проснулся - и все. Мне не было страшно. Когда я на операционном столе лежал, мне медсестры сказали: "Вы не бойтесь, здесь собрались все ваши поклонники!" - смеется Юрий. - К тому же меня часто навещали поклонники, которые интересуются историей Беларуси. И шоколадки, и фрукты приносили. Даже женщины с цветами приходили!
«Писал сценарии даже после закрытия передачи»
- Переживали, когда на телевидении закрыли передачу «Падарожжа дылетанта»?
- Закрытие передачи объяснили тем, что нет финансирования. Сейчас время такое... Думаю, что когда-нибудь она вернется на экраны телевизоров. А переживал ли я? Ну конечно. Представьте себе: работаешь, работаешь столько лет. Раз - все! А ведь это моя жизнь. Даже когда не выходила программа, я сидел и писал сценарии, собирал материалы. Я верю, что когда живешь чем-то, то твоя энергия передается дальше в космос. Ведь программа выходила раз в неделю - каждую субботу. Я искал материал, писал сценарий, ехал на съемку, потом работал на монтаже. И это я делал без перерыва много лет. А когда это остановилось, у меня появилось свободное время. Тогда я и оглянулся вокруг себя и заметил удивительные вещи! Я вдруг осознал, что мне сейчас 50 лет, что за те годы, что я сидел в библиотеках, выросло целое поколение. Когда-то я пытался совместить работу в ТЮЗе и работу на телевидении. Но у меня не получилось, так как на репетиции у меня просто не было времени. И я сделал выбор в пользу передачи. Я уже не представлял свою жизнь, в которой я бы не ездил по деревням, не занимался их изучением, не искал материал.
- После выздоровления вы возобновили съемки передачи, но уже в интернете.
- Да, теперь у передачи новый формат: она выходит раз в две недели под брендом «Маёнтак Падароск». Они публикуются на страничке в Facebook и на YouTube. Плюс все передачи есть и на сайте zyhamont.by.
- А вы сами есть в соцсетях?
- Нет. Я вообще редко захожу в интернет и пользуюсь компьютером. Я даже пишу от руки. У меня всегда с собой тетрадка и ручка.
- Вы объездили всю страну! Клады находили?
- Многие их ищут. Знаю примечательную историю: в одну из деревень на Вилейщине приехали люди и все расспрашивали про валун на поле. Оказалось, что у них была наполеоновская карта, где был указан камень, рядом с которым был спрятан клад. Они долго рыли поле, но не знали, что во время коллективизации валун несколько раз перемещали. Ни с чем и уехали! Сам же я находил серебряную чашку, подкову. Вообще, в каждом местечке своя энергетика. Однажды я приезжаю в деревню Ворона Островецкого района, останавливаю прохожего, а он отвечает мне пословицей! Оказалось, что вся деревня шутников. Встречал травников и целителей. Знаю женщину, которая лечит мухоморами. Настоящую ведьму тоже видел.