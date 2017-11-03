«Дылетант» Юрий Жигамонт: В Беларуси есть целая деревня шутников 5 3.11.2017, 22:40

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Юрий Жигамонт

Фото: onliner.by

Знаменитый ведущий программы «Падарожжа дылетанта» рассказал об интересных белорусских местах.

Знаменитый ведущий программы «Падарожжа дылетанта» провел творческие встречи в нескольких районных городах, поддержав кампанию по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний Белорусского Красного Креста. Kp.by поговорил с Жигамонтом и узнал, как болезнь повлияла на его жизнь.

«В день прохожу по пять километров»

- В прошлом году вы перенесли инфаркт миокарда. Затем была сложная операция на сердце, длительная реабилитация….

- Есть такая пословица: «Он уже пошел дубы сажать». Это значит, что человек готовится до смерти. У писателя Яна Барщевского есть рассказ, в котором пан заставлял одного садовника сажать дубы. Тот долго отказывался, потому что знал: когда это делаешь, то жить долго не будешь. В итоге он посадил дубы и умер. И вот у меня возле моей родительской хаты в деревне тоже вырос дуб. Удивительно, но когда у меня произошел инфаркт, он как раз перерос дом. Думаю, что если был бы в тот момент на малой родине, я бы умер, смеется Юрий. - А вообще все приметы непридуманные - они передаются поколениями, и к этому нужно прислушиваться. От народной мудрости нельзя отказываться, считая это язычеством. Я сам православный, но ко всем верам отношусь хорошо. Ведь и Христос, и Моисей, и Будда, и Аллах учили добру. Это как источник, который будет чистым и целебным независимо от того, установлен там православный крест или звезда Давида.

- Инфаркт был для вас неожиданным?

- Я плохо почувствовал себя ночью, домочадцы вызвали «скорую». Кардиограмма показала, что у меня инфаркт. Как оказалось, все сосуды у меня чистые, а главный сосуд - самый центральный - забит атеросклеротическими бляшками. Пришлось ложиться на операцию - шунтирование. После этого была реабилитация. Сейчас я постоянно принимаю лекарства. Соблюдаю диету: ничего жареного не ем. Даже отказался от любимых свиных ушей под пиво! Иногда, конечно, очень хочется их, но я держусь. Но самое главное - в день я прохожу пять километров. Это очень полезно для сердца.

На творческих встречах Юрий рассказал о том, как изменил свой образ жизни после инфаркта

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

- Болезнь вас изменила?

- Для меня инфаркт был знаком, что нужно обратить внимание на свое здоровье. А то так живешь, ешь свои любимые свиные уши с пивом и забываешь, что тебе уже не 25 лет. Почему я заболел? Все знают, что мужчины в отличие от женщин свои эмоции не показывают и весь негатив держат внутри себя. А ведь не зря же говорят: «Не бери до сердца, не бери до головы». Когда со мной произошел инфаркт, я знал, что это не просто так. Я даже обрадовался. Незадолго до инфаркта я навестил одного священника. Он сказал мне: сходи в купель и попроси, что ты хочешь. И я попросил: «Господи, дай мне то, что мне сейчас нужно в данный момент». После этого со мной случился инфаркт. Я воспринял это, как Божий знак. Знал, что ничего плохого не будет, все пройдет и все наладится.

- Вам делали шунтирование. Операция сложная…

- Но ты ведь ничего чувствуешь. Заснул, проснулся - и все. Мне не было страшно. Когда я на операционном столе лежал, мне медсестры сказали: "Вы не бойтесь, здесь собрались все ваши поклонники!" - смеется Юрий. - К тому же меня часто навещали поклонники, которые интересуются историей Беларуси. И шоколадки, и фрукты приносили. Даже женщины с цветами приходили!

«Писал сценарии даже после закрытия передачи»

- Переживали, когда на телевидении закрыли передачу «Падарожжа дылетанта»?

- Закрытие передачи объяснили тем, что нет финансирования. Сейчас время такое... Думаю, что когда-нибудь она вернется на экраны телевизоров. А переживал ли я? Ну конечно. Представьте себе: работаешь, работаешь столько лет. Раз - все! А ведь это моя жизнь. Даже когда не выходила программа, я сидел и писал сценарии, собирал материалы. Я верю, что когда живешь чем-то, то твоя энергия передается дальше в космос. Ведь программа выходила раз в неделю - каждую субботу. Я искал материал, писал сценарий, ехал на съемку, потом работал на монтаже. И это я делал без перерыва много лет. А когда это остановилось, у меня появилось свободное время. Тогда я и оглянулся вокруг себя и заметил удивительные вещи! Я вдруг осознал, что мне сейчас 50 лет, что за те годы, что я сидел в библиотеках, выросло целое поколение. Когда-то я пытался совместить работу в ТЮЗе и работу на телевидении. Но у меня не получилось, так как на репетиции у меня просто не было времени. И я сделал выбор в пользу передачи. Я уже не представлял свою жизнь, в которой я бы не ездил по деревням, не занимался их изучением, не искал материал.

Юрий признается, что программа"Падарожжа дылетанта" очень много для него значит. Даже после закрытия программы на телевидении он не перестал писать сценарии

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

- После выздоровления вы возобновили съемки передачи, но уже в интернете.

- Да, теперь у передачи новый формат: она выходит раз в две недели под брендом «Маёнтак Падароск». Они публикуются на страничке в Facebook и на YouTube. Плюс все передачи есть и на сайте zyhamont.by.

- А вы сами есть в соцсетях?

- Нет. Я вообще редко захожу в интернет и пользуюсь компьютером. Я даже пишу от руки. У меня всегда с собой тетрадка и ручка.

- Вы объездили всю страну! Клады находили?

- Многие их ищут. Знаю примечательную историю: в одну из деревень на Вилейщине приехали люди и все расспрашивали про валун на поле. Оказалось, что у них была наполеоновская карта, где был указан камень, рядом с которым был спрятан клад. Они долго рыли поле, но не знали, что во время коллективизации валун несколько раз перемещали. Ни с чем и уехали! Сам же я находил серебряную чашку, подкову. Вообще, в каждом местечке своя энергетика. Однажды я приезжаю в деревню Ворона Островецкого района, останавливаю прохожего, а он отвечает мне пословицей! Оказалось, что вся деревня шутников. Встречал травников и целителей. Знаю женщину, которая лечит мухоморами. Настоящую ведьму тоже видел.