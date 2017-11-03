Владимир Некляев: Колос заложил в фундамент белорусскости такой камень, который не вытащить никому 2 3.11.2017, 23:25

Владимир Некляев

И Беларусь будет на этом фундаменте стоять.

Рассуждая о круглой дате со дня рождения Якуба Колоса, Владимир Некляев приходит к выводу, что в Беларуси мало что изменилось.

«Якуб Колос заложил в фундамент белорускости и нашего государства такой камень, который не вытащить никому. И Беларусь будет на этом фундаменте стоять», – говорит в интервью «Белсату» Владимир Некляев.

В комментарии относительно фигуры белорусского классика Некляев обратился к сотрудникам канала.

«Некоторые журналисты «Белсата» высказывали мне сожаления и просили прощения за то, что я дал интервью именно «Белсату». Перестаньте себя винить: суд надо мной и арест – политическое решение, которое было бы выполнено при любых условиях – даже если бы я набрал в рот земли и никому ничего не сказал, – заявил Владимир Некляев. – Но даже набрав в рот земли, я бы поблагодарил и журналистов «Белсата», и журналистов других независимых СМИ за то что они делают, за мужество, с которым они выполняют свои профессиональные обязанности».

10 сутками ареста Владимира Некляева приговорили в среду. В материалах дела оказалось интервью Некляева «Белсату», где тот объяснял: «Если есть воля защищать свои права, то надо идти и их защищать».

Суд фактически посчитал эти слова правонарушением.

«Ситуация представляет опасность для общества: в Беларуси начинают судить не за действия, а за высказывания», – комментировал поэт приговор.

По мнению Владимира Некляева, реалии колосовских времен продолжаются в Беларуси до сегодня.

«Слишком серьезная ситуация, чтобы играться такими понятиями, как белорусскость и национальное сознание, независимость. Их надо либо отстаивать, либо молчать и в них не лезть. Оставить это дело тем, кто готов ради этого всем пожертвовать. Как пожертвовал Янка Купала и Якуб Колос, – говорит Владимир Некляев. – Если вспомнить, он был посажен в тюрьму за участие в собрании учителей 9 июля 1906 года. Основанием для его заключения были якобы его авторства обращения этого собрания. В том обращении белорусов призывали бороться за лучшую долю, за свободу. Не сравниваю себя с Колосом, но на суде я был обвинен в призыве к тому самому».