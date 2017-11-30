США призвали все страны отозвать дипломатов из КНДР 1 30.11.2017, 7:32

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Никки Хейли

Диктаторский режим должен быть изолирован и полностью уничтожен.

Постоянный представитель США в Организации объединенных наций Никки Хейли приняла в среду вечером участие в чрезвычайном заседании Совета безопасности ООН, собранном после очередных испытаний баллистической ракеты, проведенных в Северной Корее. Представитель США выразила резкий протест в связи с действиями властей КНДР, которые она назвала «беспрерывными актами агрессии».

«Голос Америки» опубликовал отрывки из выступления Хейли в Совбезе ООН:

«Вчера, режим Северной Кореи сделал выбор. Он выбрал путь ядерной агрессии. Он решил показать кукиш всему цивилизованному миру и посмотреть, насколько у мира хватит терпения…

Для всего остального мира наступает момент принятия критического решения…

Северокорейский режим марширует в направлении создания функционального ядерного арсенала. Продолжающиеся разработки этих ракетных систем требуют, чтобы (остальные) страны усилили изоляцию режима (Ким Чен Ына)…

Поэтому сегодня мы призываем все нации полностью порвать все связи с Северной Кореей. В дополнение к полному соблюдению всех санкций ООН все государства должны оборвать дипломатические отношения с КНДР и ограничить военное, научное, техническое или коммерческое сотрудничество.

Они также обязаны прервать всю торговлю с (северокорейским) режимом, путем прекращения всего импорта и экспорта, и выдворить (со своей территории) всех работников из Северной Кореи…

Вчера режим провозгласил себя ядерной державой, заявив, что он “сформировал ядерные вооруженные силы, оснащенные сверхмощным боезарядом, способным поразить всю континентальную территорию США”.

Но у нас есть варианты действий…

Мы знаем, что главный двигатель их ядерных программ – это нефть. Путем санкций мы лишили Северную Корею 90% торговли и 30% ее нефти. Но остается непереработанная нефть, и главный ее поставщик – это Китай… Необходимо, чтобы Китай приложил больше усилий…

Мы надеемся, что Китай возьмет на себя лидерство в этом вопросе и оправдает ожидания.

Северокорейский диктатор выбрал накануне путь приближения мира к войне, а не удаления от нее. Мы никогда не стремились к войне с КНДР, мы не стремимся к ней и сейчас. Если война начнется, это произойдет по причине беспрерывных актов агрессии, подобных тому, свидетелями которого мы стали накануне.

И если война начнется, можете быть уверены, что северокорейский режим будет полностью уничтожен.

У народов мира есть возможность еще более изолировать и ослабить северокорейский режим и, с божьей помощью, заставить его свернуть с опасного пути.

Каждый из нас обязан сделать для этого все, что в его силах. Спасибо».