Биткоин подешевел на $2 тысячи после достижения нового рекорда 3 30.11.2017, 7:35

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После неожиданного «маневра» стоимость криптовалюты снова начала расти.

Курс биткоина после достижения рекордной отметки 29 ноября в $11,377 тыс. к вечеру упал более чем на $2 тыс., опустившись до отметки $9,290 тыс., свидетельствуют данные биржи Coindesk, пишет rbc.ru.

Свой новый исторический максимум ($11,377 тыс.) самая популярная в мире криптовалюта установила 29 ноября около 14:15 (по Минску). Однако после этого биткоин стал дешеветь и примерно к 19:40 (по Минску) стоил уже $9,290 тыс, потеряв в общей сложности более $2 тыс.

По данным на 01:30 (по Минску), биткоин вновь торговался выше $10 тыс.

По данным Coindesk, стоимость биткоина с начала года выросла более чем в десять раз. На этой неделе биткоин дважды обновил свои исторические максимумы, сначала взяв рубеж в $10 тыс., а затем и в $11 тыс.

Рост курса этой криптовалюты эксперты связывают в том числе с ожиданиями скорого запуска фьючерсов, и с притоком на рынок новых инвестиций. В среду The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что американская биржа NASDAQ планирует начать торги фьючерсами на биткоин. По данным издания, это должно произойти в первой половине следующего года. До этого о планах начать торги фьючерсами на биткоин объявили чикагские CME Group и Cboe Global Markets.