Названа самая популярная у студентов всего мира страна 1 30.11.2017, 7:59

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Ученые выяснили, где предпочитает учиться и жить молодежь.

Среди стран мира, которые почитают студенты и где они планируют получить высшее образование, побеждает Федеративная республика Германия.

Примечательным является тот факт, что в этом году ФРГ побила рекорд с немалым отрывом от других стран, пишет inform-ua.info.

В нынешнем учебном году Германия побила абсолютно все мыслимые и немыслимые рекорды: никогда еще в учебные заведения ФРГ не съезжалось такое количество студентов, как это наблюдается в зимнем семестре.

Отметим, что этот показатель равняется 2,85 миллионам лиц, которые проходят обучение в разных ВУЗах Германии. Данный показатель на 1,5% выше, чем в минувшем году (в 2016 он равнялся на 41 тысячу студентов меньше).

В Германии неоднократно заявляли о том, что их государство пользуется бешеной популярностью среди молодежи, а этот ажиотаж на получение высшего образования в ФРГ начался в 2008 году и также в зимнем семестре.

Но количество первокурсников продолжает падать: в этом году зафиксирован факт падения на 0,3%. В большинстве случаев именно иностранные представители мужского пола становятся студентами в Германии.

Больше всего спросом пользуются специальности, связанные с управлением, педагогикой и теологией, а также художеством. А вот интерес к машиностроению, информатике и технологиям производства, в сравнении с минувшим годом, изрядно упал.