Каспаров: План Путина провалился 30.11.2017, 8:11

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Гарри Каспаров

Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Правитель РФ попал в зависимость от своих генералов.

Планы российского президента Владимира Путина по фактическому расчленению Украины провалились, а потребность в раздувании конфликта возросла. Об этом российский оппозиционер и 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров рассказал в интервью УНН.

«Понятно, что его (российского президента Владимира Путина. – ред.) планы по фактическому расчленению Украины, созданию «Новороссии», фактической ликвидации независимой Украины попросту провалились. Но потребность в раздувании конфликта только возросла. Несмотря на то, что маневр возможностей для Путина куда меньше, чем в 2014 году, потому что весь мир уже понимает, с чем он имеет дело, тем не менее – логика выживания диктатуры. Судя по тому, что мы слышим из России, по развитию вот этого вот, точнее, по деградации путинского режима, понятно, что вопрос не в том, будет ли Путин нападать на кого-то. Вопрос в том, когда и где», – заявил Каспаров.

По его словам, украинская тема остается фактором, который может в любую минуту «взорваться».

Отвечая на вопрос, на какие меры может пойти Путин, если США предоставят Украине летальное оружие, оппозиционер ответил, что реакция российского президента будет зависеть от того, что ему требуется в данный момент, а не от того, представили ли американцы летальное оружие Украине.

«Вопрос не в том, что будет делать Путин, а в том, какой эффект произведет на путинских генералов, на офицеров, которые будут вести солдат. Это же взаимосвязанные вещи на самом деле. Армия подчиняется приказам диктатора, пока она уверена в его непобедимости. То, что сейчас в Америке ситуация меняется, – это серьезный удар по путинскому престижу. Но я боюсь, что пока у Трампа есть возможности блокировать эти решения, то он будет всячески стараться избегать такого важного шага, в числе прочих, как передача Украине летального оружия», – убежден Каспаров.

Оппозиционер отметил, что следуя логике американской политической системы, в итоге Трампа заставят принять критические для Путина решения.

«На сегодняшний день, мне кажется, есть консенсус в Конгрессе, в Сенате и, в самом широком смысле, в политических кругах, что Трамп по каким-то причинам – ну, вы догадываетесь, по каким, – не только не желает конфронтации с Путиным, но и всячески будет микшировать санкции. Но это не означает, что эти санкции не будут введены в ход потому, что, опять же, по логике американской политической системы, есть закон, и в итоге заставят и самого Трампа принять решения, которые будут иметь критический характер для Путина. Что будет иронией – в избрании президента, в которого Путин вложил столько сил, который вынужден будет подписать законопроекты, которые поставят крест на путинской карьере», – подытожил Каспаров.

Оппозиционер ответил на вопросы УНН в Бухаресте, где читал лекцию на тему тактики и стратегии принятия решений в бизнесе и презентовал свою последнюю книгу Winter Is Coming, вышедшую в 2015 году.

31 июля издание The Wall Street Journal написало, что в США разработали план поставки оборонительного вооружения Украине. Речь идет о передаче противотанковых ракетных комплексов Javelin и средств противовоздушной обороны.

Украинский посол в США Валерий Чалый заявлял, что проект американского федерального бюджета на 2018-й финансовый год предусматривает предоставление летального оружия.

24 августа в ходе визита в Киев министр обороны США Джеймс Мэттис сказал, что в Соединенных Штатах рассматривают вопрос о предоставлении Украине оборонительного летального вооружения.