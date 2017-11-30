Стали известны главные минские должники по зарплате
- 30.11.2017, 8:14
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На одном из предприятий зарплату не выплатили еще за август.
В некоторых организациях Минска ежемесячно выявляются случаи задолженности по выплате зарплаты, сообщил tut.by начальник главного управления социального партнерства и трудовых отношений аппарата совета федерации профсоюзов Дмитрий Шевчук.
Среди организаций, которые не могут вовремя выплатить зарплату сотрудникам, хватает и хронических должников. К примеру, в ЖЭУ № 1 Октябрьского района Минска систематически нарушаются сроки выплаты заработной платы и среднего заработка за время трудового отпуска, возникают также проблемы с окончательным расчетом работников при увольнении. Причина — в нехватке оборотных средств и задержке перечислений денежных средств от казначейства.
Также стали известны организации, где зарплата работникам выплачивается частично.
«Так, на Минском экспериментально-фурнитурном заводе мы видим просроченную задолженность по выплате заработной платы за август и сентябрь текущего года. За эти месяцы наниматель выплатил работникам лишь по 1,5 бюджета прожиточного минимума».
На некоторых предприятиях случаи задолженности по зарплате выявляются ежемесячно, уточняют профсоюзы. В число наиболее проблемных вошли столичное предприятие «Унибокс», строительная корпорация «Стройка Века» и ООО «Промстройэкспорт». По словам Дмитрия Шевчука. Проблемы на предприятии «Промстройэкспорт» удалось выявить благодаря обращению работника.
Подводя итог сказанному, Дмитрий Шевчук отметил, что в октябре количество организаций, столкнувшихся с проблемами выплаты заработной платы, увеличилось.