Надежда Скардино: Многие меня называют декабристкой
- 30.11.2017, 8:26
Победительница индивидуальной гонки в Эстерсунде рассказала о своих дальнейших планах.
Белоруска Надежда Скардино одержала победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Спортсменка на дистанции не допустила промахов. Скардино в общении с matchtv.ru среди прочего ответила на вопрос о соперничестве с Дарьей Домрачевой.
- Предыдущие годы вы были в тени Дарьи Домрачевой, теперь получается вышли из тени?
- Ну, я и была вторым номером в команде. Но не в тени, а на своем месте. Отношение ко мне было сообразно результатам.
- Методика подготовки изменилась?
- Да, у нас в команде произошли изменения, поменялся тренер, и с нами работают сейчас два тренера. Вернулся Альфред Эдер, мы этому очень рады, и его методика подготовки мне подходит.
Многие меня называют декабристкой, но, надеюсь, что я смогу стать также январисткой, февралисткой и мартисткой.