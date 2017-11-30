Надежда Скардино: Многие меня называют декабристкой 30.11.2017, 8:26

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Победительница индивидуальной гонки в Эстерсунде рассказала о своих дальнейших планах.

Белоруска Надежда Скардино одержала победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Спортсменка на дистанции не допустила промахов. Скардино в общении с matchtv.ru среди прочего ответила на вопрос о соперничестве с Дарьей Домрачевой.

- Предыдущие годы вы были в тени Дарьи Домрачевой, теперь получается вышли из тени?

- Ну, я и была вторым номером в команде. Но не в тени, а на своем месте. Отношение ко мне было сообразно результатам.

- Методика подготовки изменилась?

- Да, у нас в команде произошли изменения, поменялся тренер, и с нами работают сейчас два тренера. Вернулся Альфред Эдер, мы этому очень рады, и его методика подготовки мне подходит.

Многие меня называют декабристкой, но, надеюсь, что я смогу стать также январисткой, февралисткой и мартисткой.