Российских пропагандистов лишили аккредитации в Конгрессе США 30.11.2017, 8:37

Одиозный телеканал RT изгнали с Капитолийского холма.

Телеканал RT более не сможет на регулярной основе освещать события в ряде американских высших ведомств. Об этом в среду, 29 ноября, сообщило агентство AP.

"Галерея корреспондентов радио и ТВ" Конгресса США отозвала у журналистов американского подразделения телеканала соответствующую аккредитацию. RT на своем сайте подтвердила факт лишения аккредитации.

Ранее по требованию Минюста США RT зарегистрировался в этой стране в качестве "иностранного агента". Этот статус в Соединенных Штатах присваивается честным лицам и компаниям, которые распространяют в США информацию "по поручению зарубежных правительств и политических партий".

"Зеркальный ответ" Москвы

25 ноября Владимир Путин подписал закон, позволяющий приравнивать зарубежные СМИ к "иностранным агентам". Этот закон вызвал резкую критику на Западе, где считают, что он нарушает права человека и угрожает свободе прессы. Инициаторы соответствующих поправок в ранее существовавший закон об информации и о СМИ признали намерение "зеркально ответить" на то, что RT пришлось в США регистрироваться в качестве "иностранного агента".

Под действие нового закона могут попасть радиостанции "Голос Америки" и "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", а также телеканал "Настоящее время" и ряд региональных проектов "Радио Свобода".