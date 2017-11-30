История белорусского программиста, который провел на хуторе два дня без интернета 18 30.11.2017, 8:51

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Перед успешным разработчиком встал вопрос: поехать отдыхать на Бали или Браславы?

«Изо дня в день я сижу за компьютером по 12 часов: у меня стартап и несколько проектов, за плечами более чем 10-летний опыт разработки. Как выдернуть себя из-за компьютера на двое суток? И нужно ли? Есть ли жизнь за пределами десктопа? Что сильнее расширяет кругозор разработчика: Бали или Браславы?», - рассказал столичный программист изданию dev.by.

В итоге выбор был сделан в пользу Браславов.

«Я нашел хутор Едишки, агроэкоусадьбу на Браславских озерах. Эти места я нежно люблю. И вообще считаю, что айтишники мало знают свою страну: им проще махнуть куда-нибудь на Бали.

Навоз раскидать и домашнюю живность покормить — никаких абстракций

Раннее утро. Мы с хозяином хутора, Андреем, едем на телеге в деревню. Может, кто-то помнит это из детства, если не очень городской парень: ты просто сидишь на телеге, вокруг — запах соломы, коня, который впереди идет, запах дороги, мокрых деревьев, ноябрьских листьев.

На Браславщине леса и болота, которые вырабатывают кислорода больше, чем леса. И этот чистейший сосновый воздух ощущается сразу, как только въезжаешь в эту местность. Гулять по лесу здесь особенное удовольствие.

Впереди короткий день, и нам предстоят очень простые дела: где-то — сено подать, где-то — навоз убрать и домашнюю живность покормить.

Эти обыденные для местных жителей действия не требуют умственных усилий, к которым мы привыкли.

Это все очень чувственно, эстетически ощутимо. Программистам очень не хватает «телесности»: того, что можно ощутить привычными органами чувств. Мы получаем положительные эмоции от тех абстрактных конструкций, которые придумали и воплотили — но их не пощупаешь, не «обнюхаешь». А здесь все просто: вилы, ведра, навоз, норовистый и послушный деревенский конь, которого можно потрепать по теплой шее, яблочко скормить.

Никаких абстракций. И это мощнейшая физическая и умственная разрядка.

Зато, пока мозг работает в фоновом режиме, время от времени всплывают решения задач, о которых даже не думаешь. Совет всем разработчикам и стартаперам: если долго не получается решить какую-то задачу, съездите на природу, переключитесь — и решение придет само. Это как во сне иногда. Только более действенно и предсказуемо.

Деньги, статус и базовое понятие счастья

Хозяин хутора Андрей переехал в белорусскую деревню, чтобы быть счастливым и делать то, что ему нравится.

Он формирует вокруг себя окружение, которое разделяет его ценности, и ежесекундно получает кайф от жизни. Рядом с этими людьми ты получаешь ответ на вопрос, а как же это — быть счастливым. Вот корова, она скоро отелится, ей комфортно, она накормлена, напоена. К ней кто-то подошел, похлопал, погладил, сена подбросил — вот и славно. В деревне ты ежесекундно получаешь простые ответы на многие вопросы, касающиеся физического и душевного здоровья, простого человеческого счастья.

В усадьбе вообще много животных, и все они дружелюбные, как Альф из известного ситкома.

Быки там, кстати, с меня ростом и весят, наверное, полтонны. Это еще самые маленькие, полуторагодовалые. Я сначала побаивался их, а потом привык, они премилые, как котята в интернете. Удивительно: на уровне каких-то базовых эмоций между тобой и животным возникает некая связь, контакт. На уровне тела и базовых звуков. И это потрясающе. У них ведь разные характеры: у быков, например, иерархия, и там есть собаки, которые ведут себя как коты.

Телесность — это еще и «быстрый» результат своего труда.

Раскидал еду по кормушкам, и животные сыты. Ура! Козу подоил — вот тебе молочко. Хочешь, чтобы в доме было тепло? Принеси дрова и растопи печь. Вот тебе печь, она дышит теплом. Ты подкладываешь поленья — и прекрасно. Когда стало жарко, то прекращаешь.

Здесь ты понимаешь: то, что ты делаешь, приносит пользу. Мой маленький вклад реален, вот он. Во многих государственных структурах (и даже в моих проектах) это часто демотивирует: где-то что-то неправильно устроено — и ценность то, что ты делаешь, «обрезается», сделанное не приносит пользы. Вот как в колхозе. Хутор, устроенный по-правильному, с любовью, — это не колхоз и даже не ИТ-проект. Здесь зерно, которое ты насыпал в кормушку, обязательно съедят.

И еще: тут понимаешь, что погоня за успехом, деньгами и статусом входит в конфликт с базовым понятием счастья, которое или есть, или нет.

Ужин в награду за труды

Хотя я не особо про еду, но на хуторе невозможно ею не проникнуться. Все натуральное, правильное. Хлеб из печки — это нечто особенное: белый, черный, и еще дымится. За два дня Андрей приготовил нам три разных вида мяса — козлятину, телятину и баранину. Такого насыщенного вкуса не бывает у мяса из магазина.

А десерты-то какие. Блинчики, конечно, тоже из своих продуктов.

Стоит ли говорить, как сказывается некоторый физический труд и прогулки в лесу и у воды на аппетите.

Нужны ли хутору технологии?

Поначалу был неуемный зуд: залезть в интернет и что-то посмотреть. Если честно, даже залез и посмотрел. Но понял, что уже не хочется погружаться: вокруг много интересного, и, если я проведу вечер за чтением, то пропущу созерцание огня в камине, и это будет такой же вечер, как в Минске. И зачем тогда ехать на Браславские озера? Интернет там плоховатый, это и к лучшему.

Побывав в деревне, ты понимаешь ценность технологий, которых там нет, — это с другой стороны. Все эти Skype и прочие Facebook — это нужно, это здорово и правильно, это помогает нам работать и жить в мире, который с каждым днем становится все более глобальным. Но: очень важно изредка «отключаться» от глобального мира на пару дней.

А нужны ли технологии самой деревне, колхозам, фермерским хозяйствам, хуторам? Хозяйство, в котором я побывал, создано, чтобы получать от него удовольствие. В такой ситуации смысл гаджетов в том, доставят они тебе больше счастья или нет. Тут особой сакральной ценности в них нет. Зачем тут биткоины и искусственный интеллект?

Да, Андрей наполняет сайт, делает записи и фотографии, это и 20 лет назад было, и этого хватает с лихвой. Все, что нужно для его бизнеса с точки зрения высоких технологий — компьютер, Facebook, фотоаппарат. Если бы у него было не сто, а тысяча голов, то тогда, возможно, понадобился ИИ, который определял бы по виду коровы или овцы, здорова она или нет. В большом хозяйстве — либо у тебя армия ветеринаров, либо ИИ. Если пофантазировать, то можно, конечно, и дроны для поиска грибов или выслеживания дичи на охоте использовать. Но вопрос в их реальной пользе.

У хозяина есть более интересные в таком контексте игрушки разной степени высокотехнологичности.

Два мира: что айтишники знают про настоящую жизнь?

Выезжаешь из Минска, смотришь на дорогу: сначала коттеджи, потом дома попроще, а потом сельпо какое-нибудь обшарпанное, машины 20-летней давности. Значительная часть страны живет вне «айтишного» мира. Окунуться в незнакомый тебе мир полезно хотя бы для расширения кругозора. Ценности сразу меняются, становятся ближе к реальности. Да, так сложилось, что разработчики востребованы, получают «западную» зарплату. Там, за пределами десктопа, люди живут на сумму, которую я могу оставить в кафе за обедом.

Часто замечаю, что разработчики понтуются: вот я такой крутой, много зарабатываю. Отчасти меня это задевает, потому что на самом деле эти понты не подкреплены никакими усилиями со стороны разработчика.

Его отправили в вуз, где он получил хорошую специальность, дальше его замечают и за шиворот переставляют на айтишные рельсы — и он тупо по ним катится, воспринимая это как данность. Да, умный, развивается. Но разве в других отраслях работают глупые, не развивающиеся люди? При этом их вознаграждение в 10 раз меньше за те же усилия. Один парень получает $150 в колхозе, а другой — $1500 минимум в ИТ-компании. По их меркам этих парней в деревне, они живут достойно, а по меркам айтишным — в нищете. Этим двум мирам сложно понять проблемы друг друга.

Когда разработчики горюют из-за того, что сломалась кофемашина, кому-то их проблемы кажутся фантасмагоричными.

Некоторые айтишники понимают, а некоторые нет, что им просто повезло, и за это нужно быть благодарным. Два дня в деревне напоминают об этом.

Бали или Браславы?

Я поеду на Браславские озера еще и еще. Потому что это то место, где я могу оставаться в своем мире и при этом безопасно и спокойно посмотреть на что-то еще. Вряд ли я бы уехал в деревню на «фул тайм», но как способ переключения это потрясающий опыт.

Обычно, если я крепко устаю, то отправляюсь на неделю в санаторий (их тоже удобно искать на Vetliva). Бассейн, тренажерка, сколько угодно сна, и все это в лесу на озерах. Хутор — нечто похожее, только в более домашней, семейной атмосфере. Еще и рыбалка, охота. Новые впечатления мне не нужны, акклиматизироваться лень, выбираться в аэропорт тоже. Что я там, на курортах, не видел? Там все более-менее одинаково. Приезжаешь на Бали, вокруг люди из того же класса, что и ты, и ничего нового. Да и далековато, на три дня не махнешь.

А тут вот есть небольшая «замочная скважина», в которую можно посмотреть и узнать что-то еще».