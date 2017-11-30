Новые «письма счастья»: В январе откроется «зарплатная ловушка» 13 30.11.2017, 8:59

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Скоро многие белорусы почувствуют себя обманутыми.

Руководители «вертикали» довели директорам предприятий «план по зарплатам».

Чиновники напомнили директорам, что те несут «персональную ответственность» за выполнение доведенных до них показателей по зарплатам.

Как отреагируют предприятия? С этим вопросом издание zautra.by обратилось к экспертам.

Декабрьскую зарплату могут «повысить» за счет резкого снижения в январе

– Государственные предприятия, скорее всего, постараются выполнить указание, но в рамках имеющихся возможностей. Вряд ли кто-то будет привлекать кредит для «роста зарплат». Частники, которые сообразят, что такие распоряжения можно смело игнорировать, это и сделают, – отмечает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

Эксперт недоумевает: зачем исполкомы разослали грозные письма, если в декабре традиционно выплачиваются различные премии и средняя зарплата обычно выше ноябрьской на 10%.

Финансовый аналитик Исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха отмечает, что в январе из-за этих писем зарплаты могут резко упасть.

– Требование могут выполнить, в том числе, путем перераспределения ресурсов. Декабрьскую зарплату могут повысить за счет снижения в январе, – полагает финансовый аналитик.

Иосуб: Большинство белорусов будет чувствовать себя обманутым

В случае, если подобные письма от властей будут приходить на предприятия и дальше, финансовый аналитик Исследовательской группы BusinessForecast.by прогнозирует печальные последствия для экономики.

По его словам, необоснованные манипуляции с зарплатами повлекут увеличение издержек, снижения прибыли и падение конкурентоспособности.

Старший аналитик «Альпари» считает, что власти загнали себя в ловушку, требуя «повысить» средний заработок.

– Когда по телевизору расскажут, что «подняли» среднюю зарплату, люди не поверят. Ведь лично их это не коснулось. Так что выполнение обещания никаких бонусов властям не принесет, – отмечает Вадим Иосуб.