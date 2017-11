Поддержим Дмитрия Полиенко! 30.11.2017, 9:12

Дмитрий Полиенко

Фото: spring96.org

Солидарность с теми, кто борется за нашу и вашу свободу, сейчас особенно важна.

Скоро наступят рождественские и новогодние праздники, но не стоит забывать, что не все белорусские активисты и патриоты могут отметить их в кругу родных и друзей. В стране по-прежнему остаются политзаключенные. Соратники одного из них – активиста «Критической массы» Дмитрия Полиенко – призвали поддержать тех, кто борется за лучшее будущее для Беларуси.

«Поддержи узника совести Дмитрия Полиенко!

Друзья и подруги, не забывайте о тех, кто не имеет возможности отмечать праздники рядом со своими близкими!

Ежедневно система продолжает перемалывать судьбы людей в холодных застенках.

Не будем равнодушными, подарим капельку тепла тем, кто не сломался, кто мужественно и смело противостоит государственной машине за нашу и вашу свободу.

Будьте солидарными с Дмитрием Полиенко, признанным узником совести международным сообществом Amnesty International.

Написать письмо / открытку можно сюда:

Полиенко Дмитрий Александрович

Сикорского 1, ПК-2, отряд 9

г. Бобруйск

213800

Friends, do not forget about political prisoner Dzmitry Paliyenka, who does not have a possibility to celebrate holidays with his family. Just give him some supporting words:

Paliyenka Dzmitry Alexandrovich

Sikorskogo 1, IK - 2, otryad 9

Babrujsk

213800»