«Роскосмос»: Ракета с 19 спутниками упала в «запланированных районах» 26 30.11.2017, 9:23

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В «Роскосмосе» сделали неожиданное заявление.

Части ракеты-носителя «Союз-2.1б» упали в «запланированных районах», заявил Константин Чмаров, директор филиала корпорации «Роскосмос».

В интервью благовещенскому порталу «Амур.инфо» Чмаров подтвердил, что фрагменты ракеты находятся в акватории Атлантического океана. Ее составные части (ступени, боковые части. обтекатель) приземлились на запланированных территориях: в Зейском районе Амурской области и в двух районах Якутии.

«А вот местонахождение космической головной части (разгонный блок «Фрегат» — прим. ред.) — разгонного блока и космических аппаратов — вызывает вопросы, — отметил Чмаров.- Первое очевидное предположение, что часть аппаратов сгорела в атмосфере». По словам чиновника, при такой скорости «невозможно войти в атмосферу и сохраниться монолитным куском». «Происходит рассеивание… Кроме пыли и мелких осколков, ничего не оседает», — пояснил он.

Во вторник состоялся второй в истории пуск ракеты с космодрома Восточный. Сам старт якобы «прошел штатно», но позже выяснилось, что почти два десятка спутников, включая «Метеор-М», не вышли на целевую орбиту. Сбой мог возникнуть во время работы разгонного блока. Сформирована госкомиссия по расследованию инцидента.