В Apple назвали 11 правил, чтобы продлить работу нового iPhone 6 30.11.2017, 9:43

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Купив смартфон, мы часто даже не задумываемся, как сделать его более долговечным.

Когда мы покупаем новый телефон, нас захватывает мысль об идеальности девайса и даже как-то сложно представить, что он может сломаться.

А спустя какое-то время мы в недоумении смотрим на потухший экран и не понимаем, что произошло.

AdMe.ru собрал 11 советов от сотрудников Apple, которые помогут продлить работу любимого телефона. Обязательно посчитайте, какое количество правил не соблюдали вы!

1. Заряжать оригинальной зарядкой

Заряжать iPhone поддельной зарядкой — простое действие, которое может привести к самым печальным последствиям. Стоит очень внимательно относиться к этому вопросу и даже в гостях у друзей уточнять, оригинальная ли зарядка. В противном случае вы рискуете оказаться хозяином несколько «поехавшего» телефона — он перестанет управляться и сам станет делать что захочет. А по некоторым данным, поддельная зарядка даже может вызвать возгорания и взрывы.

2. Всегда иметь доступ к номеру телефона, к которому привязан iCloud

Когда у вас всегда в руках работающий телефон, вам сложно даже представить, каково это — обходиться без него. Однако при невнимательности можно ощутить это на себе. Не устанавливайте обновление, если у вас нет доступа к привязанному номеру телефона, — после перезагрузки он попросит у вас код, отправленный на этот номер. И если вы не сможете его назвать, восстановление аккаунта — ваш единственный выход, а этот процесс, проходящий через официальный офис iPhone, может занять очень много времени. Столько, что, возможно, придется использовать запасной кнопочный телефон. Если не хотите возвращаться на десятилетие назад, лучше позаботиться об этом и привязать на всякий случай даже несколько номеров.

3. Не закрывать все приложения в многозадачности

Среди обладателей «яблочной» техники есть те, кто закрывает все приложения в многозадачности, чтобы якобы уменьшить потребление энергии. Это априори неверное действие — программы в фоне ставятся на паузу и не потребляют лишнюю энергию. А как раз при повторном открытии приложений и расходуется заряд аккумулятора. Выходит, что подобная забота, наоборот, идет во вред.

4. Сделать выбор в пользу чехла, который прикрывает важные разъемы

В это вопросе лучше быть практичным. Чехол, у которого есть специальные заклепки для защиты важных выходов, спасет вас и от длительной чистки iPhone, и от риска перегорания зарядки из-за того, что туда забилось много мусора. Да, иногда надоедает тщательно открывать и закрывать разъемы, но вы подумайте, что доспехи тоже не всегда удобны, но от какого множества опасностей они могут спасти!

5. Выключать телефон на жарком солнце и не доставать в сильный холод

Нужно свыкнуться с мыслью, что ваш iPhone гораздо нежнее вас: официально эксплуатация телефона допускается лишь в диапазоне температур от 0 до 35 ºC. А это значит, что доставать его при минусовой температуре (даже —5 ºC!) и на сильном солнце чревато негативными последствиями. Как это ни печально, но для походов на Эверест и по пустыне Гоби лучше выбрать себе другого, более стойкого электронного друга. Однако будем надеяться, что где-то к выпуску iPhone 19S создатели задумаются о том, чтобы сделать его хотя бы более морозоустойчивым.

6. Не оставлять заряжаться на ночь

Эта тема вызывает достаточное количество споров, однако многие издания пишут о том, что если оставлять телефон заряжаться на ночь, то эффективность аккумулятора снижается. Конечно, очень заманчиво просто поставить телефон вечером и утром получить его заряженным, однако если отключать iPhone от зарядки до достижения уровня 100 %, батарея прослужит вам дольше. Кроме того, было отмечено, что самое оптимальное и гармоничное функционирование телефона находится в диапазоне от 20 до 80 % зарядки батареи.

7. Не хранить долго в разряженном состоянии

Конечно, сложно представить, что можно надолго забыть о телефоне, однако все же лучше избегать таких ситуаций. За время отсутствия заряда в батарее она попросту может прийти в негодность, и в следующий раз при попытке включить телефон вас встретит только черный экран. Также в случае покупки новой модели не стоит забрасывать старую с мыслью: «Ну пригодится, если что», — лучше сразу найти ей применение.

8. Не разрешайте большому количеству приложений отправлять вам уведомления

Если вам хочется связать себя с чем-то неразрывно, выход прост: постоянно вылезающие уведомления надежно прикуют вас к телефону, еще посадят аккумулятор (push-уведомления держат телефон в режиме полной боевой готовности и требуют постоянного подключения к данным) и будут нервировать окружающих, особенно при диалоге с вами.

При установке нового приложения подумайте, так ли важно вам получать от него уведомления. Отсутствие постоянных навязчивых напоминаний поможет вам уменьшить количество стресса.

9. Ограничивайте использование геолокации

Одной из основных функций, значительно влияющих на уровень заряда на iOS-устройстве, является геолокация. Эта технология используется и важными приложениями, такими как карты и «Найти iPhone», а также теми, в которых эта функция не требуется на постоянной основе. Зайдите в «Настройки» > «Конфиденциальность» > «Службы геолокации» и отключите ее во всех второстепенных приложениях. Ваш аккумулятор скажет вам спасибо. Кроме того, корпорациям станет чуть сложнее следить за вами — мелочь, а приятно.

10. Периодически перезагружайте iPhone

Вероятная причина, по которой ваш гаджет однажды выключится и не будет реагировать на зарядку и нажатие кнопок, состоит именно в отсутствии простой перезагрузки в течение длительного времени. Это кажется удивительно логичным: представьте, что вас заставили работать без отдыха. Кроме того, даже техподдержка Apple говорит, что для разрешения многих проблем с iOS-устройством достаточно перезагружать гаджет 1 раз в неделю. Кажется, для iPhone это сродни медитации!

11. Не держите всегда включенными Wi-Fi и Bluetooth

Когда на iPhone включены Wi-Fi и Bluetooth, но не используется ни тот, ни другой, энергия тратится впустую. Это похоже на то, что вы включили воду, но посуду мыть не стали. Или вымыли, а выключить забыли. Гаджету всегда есть что передать на сервера, скачать и т. д. Для экономии заряда батареи и для продления срока эксплуатации телефона желательно их отключать, когда они вам не нужны.