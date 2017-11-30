Запад показывает бессилие Путина 6 Виктор Небоженко

30.11.2017, 9:59

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Ответная реакция Кремля сводится к неуклюжим «покусываниям за пятку».

Россия уже не может прямо выступать против США и всего Запада, против их санкций и унизительных арестов в Европе.

Поэтому Кремль действует ассиметричным образом и чужими руками, - вы нам санкции и ревизию российских денег друзей Путина, а мы вам беспощадную кибервойну и очередную ракету из Северной Кореи.

Арестовав сенатора России Керимова, Запад показывает бессилие Путина, который не может защитить своих друзей. А в США готовится, к февралю месяцу 2018 года, финансовый «приговор» элите Путина. В ответ Кремль «помог» Пхеньяну запустить новую ракету в сторону своих врагов, против, которой оказался бессилен весь Запад.

Однако цена такой «ответки» Западу, со стороны Кремля, довольно высока. Так, 28 ноября КНДР успешно запустили новую ракету, способную долететь до Вашингтона - основного врага Кремля. Россия из последних сил подымает ракетно-ядерный потенциал КНДР. Но это плохо отражается на собственном ракетной программе России. Это подтверждается крушением последней российской ракеты, запущенной тоже 28 ноября. России стыдно за гибель своей ракеты, но желание «укусить» Запад оказалось сильнее. Кремлевским СМИ приходится гордится «уколами» Северной Кореей, а не ракетными успехами России.

Точно так ассиметрично действовал Кремль во время Майдана в 2014 году. Вероломно напав на Украину и оккупировав Донбасс и Крым, Россия надолго поссорилась с украинским народом, заполучив себе под боком мощного врага, зато «укусила» самоуверенных американцев. Теперь американцы медленно выдавливают Кремль из оккупированных территорий Украины-Донбасса (стратегия Волкера), получив право и возможность на международные системные санкции, конфискацию кремлевских денег, акты унижения России и аресты представителей ее элиты. Теперь уже Россия вместе с Украиной превратилась из субъекта международной деятельности в объект и цели чужих стратегий.

Иными словами, начинает проявляться основной геополитический алгоритм Кремля - главное не победить, а любой ценой, для счет настоящего и будущего России, оказать сопротивление Западу, получить «победную картинку» для своих СМИ и нанести вред противнику в любом месте мира - ЕС, Украине, Корее, Сирии, Венесуэле и т. д. А там будет видно.

Виктор Небоженко, facebook.com