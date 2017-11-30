«Бита и крашена – ну и что?»: Какие внедорожники предлагают белорусам от $20 тысяч 8 30.11.2017, 10:14

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Продавцы часто используют в свою пользу стремление обладать кроссовером.

Симпатия людей к паркетникам (в том числе с полным приводом) настолько велика, что обладание подобным автомобилем считается нормой и для жителя города, который, возможно, за все время ни разу не выедет на легкое бездорожье. Тем не менее многим хочется иметь в активе такой автомобиль, чтобы тот и выглядел статусно, а вдобавок ко всему был экономичным, ублажал комфортом и радовал своим состоянием, особенно когда речь заходит про свежий в годах кроссовер.

В одной из прошлых статей журналисты av.by смотрели «свежие» паркетники с бюджетом $10 тысяч, убедившись, что найти «живой» автомобиль подобного класса очень и очень непросто. Интересно: если подняться в ценовом сегменте до $20 тысяч +, возрастут ли шансы отыскать ухоженный экземпляр или тут скорее лотерея — как повезет?

Что в итоге получилось – в подробном репортаже av.by:

«По словам экспертов по подбору авто компании Selectcar, сегмент свежих SUV довольно востребован среди бизнесменов и тружеников IT-сферы.

Так что будем смотреть ходовые паркетники, ориентируясь на ценник и год выпуска.

Итак, стартуем с корейского автопроизводителя, в частности Hyundai с одной из его лучших моделей «внедорожного профиля» — Santa Fe. Начиная с первых поколений, она полюбилась многим белорусам из-за приемлемой цены и относительно доступного обслуживания автомобиля.

В наш бюджет вписался экземпляр 2013 года с дизельным 2,2-литровым CRDi, работающим в комплекте с АККП с 6-ю ступенями. С реальным владельцем увидеться, увы, не удалось. Со слов мужчины, продается машина брата, оформлена она на жену, а привезена из России, где находилась в руках еще двух владельцев, невзирая на свежий год выпуска.

В пробег 96 тысяч км верится с большим трудом хотя бы потому, что в глаза бросаются внешние признаки уставшего тряпичного салона, те же продавленные боковинки водительского и переднего пассажирского кресел. Возможно, скрученный пробег либо машина эксплуатировалась достаточно часто. Сам продавец говорит о явных нюансах в виде крашеных правого крыла и капота, трещины на лобовом стекле. На колеса обута летняя резина, будет ли «зима» — неизвестно.

Зато не забывает упомянуть о плюсах модели: расход у дизельной версии в городе балансирует при спокойном ритме у 9 литров на 100 км, а на трассе держится у отметки 7-8, переплачивать за полный привод смысла он не видит, ведь для горожанина внедорожности Santa Fe хватает за глаза.

Эксперт подтверждает, что снимался и красился капот из-за сколов, а на крыле была притертость, но шпатлевки не обнаружено, в остальном кузов в родной краске. Но без критичного замечания все-таки не обошлось.

«Дизельный мотор работает без нареканий, коробка переключается без пинков и толчков, едет машина резво. По результатам компьютерной диагностики, больше всего меня смущает такая ошибка (пусть и не текущая, а в памяти компьютера), как слишком низкий уровень моторного масла. Неизвестно, кто и какое время управлял машиной в таком состоянии, поэтому есть обоснованные риски износа двигателя», — оглашает важные опасения наш эксперт.

С обозначенной на старте цены в $20.500 за четырехлетний кроссовер продавец готов уступить только 500 у.е., хотя в таком ценовом сегменте можно было бы подвинуться и на большую сумму. Да и финальный вердикт звучит явно не в пользу народно любимого Santa Fe даже из-за одной только ошибки по низкому уровню масла.

Еще один претендент на роль паркетника за наши деньги — полноприводный Volvo XC60 2012 года, который славится своей надежностью и безопасностью. Нам попадается экземпляр с российскими номерами. В настоящий момент машина оформлена на юрлицо, а ее история звучит на первый взгляд более чем забавно: «Поехали отдыхать в Краснодар, а обратно в Беларусь возвращались с арбузами за рулем кроссовера». Тут же вспоминается, как в одном из наших рейдов владелица Kia Rio призналась, что они с мужем купили седан в салоне, чтобы просто вернуться из Москвы в Минск. По правде говоря, не думали, что похожий сценарий еще раз повторится…

Но в данном случае имеет место быть не только эпизод спонтанной покупки, поскольку молодой человек занимается автомобилями по роду службы. С его слов, придираться слишком не нужно, поскольку крыло, капот и бампер в бронированной пленке, что и отражается в показаниях толщиномера. Но не только это...

Когда эксперт указывает на шпатлевку в 2 мм на переднем правом крыле, продавец не верит своим глазам и отлучается на пару минут за личным прибором. Как видим, цифры не врут: значит, под бронью имеется еще и шпатлевка — увы, придется это признать.

Тем не менее плюсы у машины имеются: белый кроссовер с 2,4-литровым дизелем под капотом и на «автомате» приобретался у официального дилера, там же обслуживался. По приезде в Минск машину проверяли на станции: без вопросов, была ошибка по прицепному устройству, но ее устранили.

Кроме того, богатое оснащение, но, опять же, пробег в 134 тыс. км вызывает сомнения, так как Volvo эксплуатировался у юрлица на протяжении трех лет и вряд ли простаивал на парковке. Когда дело дошло до пробной поездки, за руль кроссовера продавец не пустил, ссылаясь на то, что бывали случаи, когда потенциальные покупатели сбивали шлагбаум.

На это раз владелец торгуется до $20.500, сбрасывая с первоначальной цены тысячу долларов, что равносильно 300 у.е. в сегменте дешевых автомобилей. Комплекта зимней резины не будет. Эксперт же отзывается о машине следующим образом: «Крашено и шпатлевано правое переднее крыло, местами по кромке пробивается больше 2 тысяч микрон, также крашен капот. Видно, что с бампером тоже что-то делалось, там кривые зазоры. Отдельно стоит заострить внимание на том, что Volvo числится на российском юрлице, а значит, пусть его и обслуживали, но не относились так бережно, как к собственной машине. Не работает правый передний габарит. В целом добротный и надежный автомобиль, но данный экземпляр на российских номерах, и будущему покупателю придется задуматься».

Дальше на очереди японский полноприводный кроссовер бренда Subaru, который обещает обеспечить отличную устойчивость при любых дорогах. Выбранный нами Forester 2014 года выпуска с 2,0-литровым оппозитным мотором и вариатором в белом перламутре смотрится привлекательно. Как сообщает мужчина, который взял машину на продажу по trade-in, ее покупали у минского дилера в 2015-ом, за это время был только один хозяин, а также в наличии имеется сервисная книжка.

Кроме того, никаких ДТП и крашеных элементов. «Пробег родной — 85 тысяч км, никто ничего не шаманил, просто помыли и поставили на продажу. Сегодня ее снимут с учета», — объясняет продавец.

Правда, цепляет взгляд изношенная летняя резина, но продавец успокаивает, мол, купили новую Yokohama — и ее отдадут в подарок при покупке машины. Ввиду того, что в довесок пойдут и зимние шины, и продавец хотел бы, естественно, заработать, скидка предусмотрена символическая — всего 300 долларов (первоначально — $21.100). Но за состояние «Субару» ему не стыдно.

Похоже на то, что критики в адрес Forester мы не услышим. Подкопаться к состоянию машины сложно даже экспертам. «Приготовьтесь, сейчас буду хвалить, — в шутку предупреждает специалист и лаконично подводит итоги осмотра. — Отличное состояние, кузов весь в родной краске, ошибок не обнаружено. Чистый и ухоженный салон, приближенный к состоянию, как новый, с прозрачной историей. Вот на такое состояние нужно равняться, если речь идет о машинах с бюджетом свыше $20 тысяч».

На осмотр еще одного внедорожника с полным приводом Suzuki Grand Vitara едем с небольшим подозрением — заявленный пробег составляет всего 18 тысяч км для машины 2014 года выпуска.

Зато владелец кроссовера ничуть не смущен подобным вопросом: «Да, это реальный пробег. Купил ее в декабре 2015 года с приключениями — получил только через год после того, как заказал, у дилера были проблемы, и он пытался выкрутиться за счет клиентов. Но к этому моменту мы уже купили другую машину». В итоге, получилось так, что на Suzuki владелец ездит только по маршруту дом-работа, а по выходным использует Mitsubishi Outlander.

Кроме того, мужчина заказывал черную Grand Vitara с 2,0-литровым мотором, а приехал экземпляр в сером цвете, с 2,4-литровым «атмосферником», «автоматом» и в самой полной комплектации.

Машина обслуживалась на станции дилера, лобовое стекло меняли по гарантии. Grand Vitara в плане проходимости даст фору подавляющему большинству вседорожников, на фоне 2,0-литровой версии едет интереснее, по городу расходует 16 литров, а на трассе аппетит снижается до 9-10. Выставленный за «Сузуки» ценник в $24.650 продавец готов как минимум «округлить»: «Продавать дешевле жалко — долгов ведь нет, а это вторая машина в семье».

«Кузов весь в родной краске, пробег — это практически обкатка для машины подобного класса, и состояние салона, как в новой машине. Мотор работает, как часы, проблем по электрике нет. Год свежий, но машина выглядит аскетично и подойдет скорее тем, кто хочет купить надежный полноприводный автомобиль без понтов, получив взамен надежность и беспроблемную эксплуатацию. Другой вопрос — готов ли будет человек выложить за такой простой в плане комфорта вариант заявленную сумму денег, сделав ставку на малый пробег и состояние?» — итожит эксперт.

Последний вариант в лице Audi Q5 2012 года порадовал мало. Крашена в круг, в том числе крыша, шпатлевана левая сторона, включая двери и заднее крыло, крашена и шпатлевана арка вместе с проемом, что уже говорит не в пользу машины. Экземпляр с 2,0-литровым мотором и АКПП привозили из США, если хотите, говорит владелец, — можно проверить по Carfax (капот и крыло меняли сразу после приезда в Беларусь). Но во время экспресс-проверки нам достаточно внешнего осмотра и пробной поездки.

Со стартовой цены в $22.500 продавец готов уступить 1000 долларов:

— Больше не будет — с таким пробегом (прим. 94 тыс. км) и в белом цвете…

— Битую и со шпатлевкой, — подхватывает эксперт.

— Да и фиг с ней. Слышишь, я за машину отдавал $43 тыс., причем брал битую. Ее хватит еще надолго — масложором не страдает, не ломается. Если не продастся, буду ездить дальше, — не ведется на больший торг продавец.

«Компактный и симпатичный паркетник пользуется популярностью среди белорусов, особенно у девушек, но нужно учесть, что он будет дороже и сложнее в обслуживании, если сравнивать Q5 с корейским автопромом. Здесь уже идет турбобензин TFSI с объемом 2,0, цепной привод ГРМ, 8-ступенчатый «автомат». Однако цена за битый и восстановленный автомобиль необоснованно завышена, пусть это и так называемый «властелин колец», — комментирует специалист.

Подводя итог, хочется сказать, что, располагая более существенной суммой, у белоруса справедливо возникают и более высокие запросы к состоянию автомобилей, и шансы найти хороший экземпляр возрастают. «С таким бюджетом человек имеет право надеться на то, что машина будет свежего года выпуска, без аварийного прошлого, максимум — косметический окрас, с родным пробегом и, что очень важно, с честной и прозрачной историей», — бескомпромиссно считает эксперт, но цена, опять же, не служит гарантом того, что не подвернется спорный вариант.

Как показал наш осмотр, в сегменте недешевых паркетников свежих годов не все так сладко-розово, как кажется несведущему белорусу. «И кривые зазоры, и уставший салон, и шпатлеванные арки с проемом, и скрученные пробеги — вот вам и $20 тысяч +», — иронично говорит подборщик авто. С другой стороны, порадовали Suzuki Grand Vitara и Subaru Forester — отличный пример того, на какое состояние может рассчитывать человек, имеющий бюджет в чуть больше 20 тысяч у.е. Однако за такие деньги пытаются продать и машины из-под юрлиц из РФ с тремя владельцами, поэтому наш вывод остается по-прежнему неизменным: и в этом сегменте нужно искать-смотреть, полагаясь на личный опыт либо обращаясь к экспертам».