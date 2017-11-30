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«Их звала Беларусь святая»: Вышла книга о героях Возрождения начала 20-го века

  • 30.11.2017, 10:25

100 лет назад эти люди стали на защиту белорусской государственности.

Вышла Книга Станислава Рудовича и Валерия Герасимова о том, как 100 лет назад возрождалась белорусская государственность. Издание приурочено к 100-летию Всебелорусского съезда 1917 года, сообщает symbal.by.

Книга содержит 84 страницы, на которых изложена история Всебелорусского съезда в 16 главах, а также размещены приложения, фотографии, документы, произведения писателей и участников героической попытки возродить белорусскую государственность.


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