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Видеофакт: Уэйн Руни забил три гола, один из них — со своей половины поля

  • 30.11.2017, 10:43
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Уэйн Руни
Фото: Getty Images

В матче 14-го тура английской премьер-лиги его «Эвертон» обыграл «Вест Хэм» — 4:0.

Уэйн Руни забил три гола, один из них — со своей половины поля. В матче 14-го тура английской премьер-лиги его "Эвертон" разгромил "Вест Хэм" — 4:0, сообщает euroradio.fm.

Из других матчей отметим победу "Манчестер Сити" уже в добавленные минуты над "Саутгемптоном" — 2:1. "Ливерпуль" в гостях выиграл у "Сток Сити" — 3:0, "Арсенал" на своем поле разгромил "Хаддерсфилд" — 5:0, а "Челси" победил "Суонси" — 1:0.

У "МС" 40 очков, "МЮ" имеет 32 очка, "Челси" — 29, "Арсенал" — 28, "Ливерпуль" — 26 очков.


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