Что еще изменится с 1 декабря в Беларуси 30.11.2017, 10:51

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Фото: Reuters

Нововведения затронут ЖКХ, автомобилистов и не только.

Какие еще изменения произойдут в первом месяце зимы? Издание intex-press.by обратило внимание на некоторые нововведения, которое затронут жителей как Барановичей, так и всех белорусов.

Начнут штрафовать за летнюю резину

С 1 декабря по 1 марта на всех автомобилях должны быть установлены зимние шины. За нарушение данного требования правил дорожного движения предусмотрена административная ответственность – предупреждение или штраф до 0,5 базовой величины. Если водителя повторно остановят за эксплуатацию летних шин, то сумма штрафа составит от 2 до 5 базовых величин.

Подорожает коммуналка

С начала декабря ожидается очередная индексация услуг ЖКХ. Соответствующего постановления совета министров пока нет, но еще в августе повышение тарифов с 1 сентября и 1 декабря проанонсировал Иван Вежновец, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли. По его словам, рост коммуналки с первого дня зимы составит около 10%. После декабрьской индексации население будет оплачивать примерно 75% от реальной стоимости услуг ЖКХ.

Начнет курсировать новый поезд в Варшаву

Состав «Минск-Варшава» запустят с 10 декабря. Он будет делать остановки на белорусских станциях: Барановичи, Ивацевичи, Береза, Оранчицы, Жабинка, Брест. Время отправления поезда из Минска – в 10.57, в Варшаву пассажиры приедут в 17.29. В обратном направлении отправление из Польши в 8.44, прибытие в Минск – в 18.49.

По сути, это будет два поезда. Сначала пассажиры будут доезжать на белорусском составе до Бреста, там самостоятельно проходить контроль на Брестском вокзале и уже на польском поезде направляться в Варшаву. Билеты из Минска до Варшавы обойдутся в 18 евро, что в пять раз дешевле, чем на московском поезде.

Подорожает питание в школах и детских садах

С 1 декабря денежные нормы расходов на питание увеличатся на 10% для обучающихся в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, специального образования. По мнению представителей министерства образования, это позволит улучшить качество питания, сделать его более полноценным и сбалансированным. В какую сумму обойдется родителям питание детей в школах, детских садах и других учебных заведениях Барановичей, пока неизвестно.

Изменится расписание некоторых автобусов

С 4 декабря по 1 апреля рейсы автобусов Барановичи – Новогрудок (отправление из Барановичей в 11.10, из Новогрудка – в 14.30), курсирующие с понедельника по четверг, отменяются.

Подорожают некоторые сигареты

С 1 декабря сигареты Гродненской табачной фабрики «Неман» Kent HD White подорожают на 25 копеек до 2,9 рублей, Kent HDi Exclusive Grey вырастет в цене на 50 копеек, а Kent Nanotek Exclusive Grey – на 25 копеек.

Цены на сигареты компании «Табак-инвест» останутся на прежнем уровне, но на рынке с 1 декабря появятся новые наименования: «Корона, 21 сигарета», «Корона голубая, 21 сигарета» и другие.

Закончится первый этап репетиционного тестирования

3 декабря будущие абитуриенты попробуют свои силы по физике, химии, иностранным языкам, всемирной истории и истории Беларуси, 10 декабря – математике, биологии, обществоведению и географии, 17 декабря – русскому и белорусскому языкам. В нашем городе первый этап РТ проходит в Барановичском государственном университете.