Белорусский Илон Маск: Бабушка звонила и ругала, что не надел шапку 3 30.11.2017, 10:59

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Антон Любохинец

Фото: binkl.by

Антону Любохинцу 20 лет, а СМИ сравнивают его с создателем Tеsla и SpaceX.

Сам Антон Любохинец с таким титулом не согласен, но тем не менее, этот парень уже успел удивить многих: создал браслет для спасения утопающих, перчатку для слабовидящих, а сейчас работает над другими интересными проектами. Подробнее обо всем этом он рассказал в интервью Myfin.by.

«Нужны были инвестиции, но в 15 лет мне никто их не дал»

– Я с детства увлекался робототехникой – разбирал и собирал различные механизмы. Лет в 15 придумал перчатку для слабовидящих, которая помогает им лучше ориентироваться в пространстве и дает возможность отказаться от трости. Как она работает? Сначала по обеим сторонам этой перчатки располагался моторчик и ультразвуковой датчик. И когда человек подносил ее к препятствию, система начинала давить на руку. Таким образом можно было понять, что рядом с человеком что-то находится.

Затем мы добавили к этому устройству камеру, которая определяла объекты и считывала текст. Например, человек мог прийти в магазин, указать пальцем на молоко и понять, что это за продукт. В итоге все этодолжно было превратиться просто в программное обеспечение, которое можно установить на смартфон и пользоваться им.

Сначала себестоимость перчатки – ее материалов – была всего 20 долларов, потом, когда добавили камеру, – 60. По моей задумке, в продаже она стоила бы не больше 200 долларов – цена должна была быть сопоставима со стоимостью обычного смартфона.

Но проект своего развития не получил, так как мне были необходимы серьезные инвестиции – чтобы поставить это на серийное производство, нужно специальное оборудование. А в 15 лет мне никто инвестиции давать не захотел, в то время еще не было так развито стартап-движение. И мне предложили грант на сумму в 1,5 тыс. долларов, но эти деньги не помогли бы проекту развиться. В итоге я просто создал несколько экземпляров перчаток и передал их в общество людей с проблемами по зрению. Да, я мог бы сейчас снова попытаться найти инвестора для реализации идеи, но решил, что должен на этом заработать сам.

Я не могу сказать, что это уникальное изобретение – сейчас есть аналоги. И тогда, я уверен, они тоже были. Ведь не зря говорят, что если тебе в голову пришла какая-то идея, то у кого-то в мире она уже готова на 80%.

Этот проект – один из самых любимых, так как я видел, что он действительно помогает людям.

Был еще один социальный проект – комплекс из браслета с технологией GPS, NFC и дрона, который был предназначен для помощи утопающим. Предполагалось, что отели, которые находятся в прибрежной зоне, закупали бы такое оборудование и предоставляли в пользование своим постояльцам браслеты, которые использовали бы их как ключи от номеров. При этом если человек с таким браслетом вдруг начинал тонуть, то браслет посылает сигнал дрону, который прилетает за 10-12 секунд и сбрасывает человеку спасательный жилет. Проект признавали одним из лучших в различных конкурсах, но финансирования он также не нашел.

«Бабушка звонила внуку и ругала за то, что не надел шапку»

Первым нашим проектом, для которого мы нашли серьезные инвестиции, стал Teleport – сеть онлайн-камер 360 градусов, которая позволяет пользователям виртуально побывать в любой точке мира. Как все началось? В Бресте есть онлайн-каталог, где горожане могут найти информацию о бизнесе – фото, контакты, отзывы и так далее. И мы подумали, что эту информацию можно было бы подать более интересно. И решили установить по городу IP-камеры – возле тех объектов, которые дали на это согласие.

Теперь в Бресте много таких камер, картинка транслируется на сайт и канал местного ТВ. Люди могут видеть, что происходит на улицах. Были смешные ситуации, когда бабушка звонила внуку и ругала его за то, что он не надел шапку. Через какое-то время мы обратили внимание, что больше 50% запросов, которые ведут к нам на сайт, – «камеры онлайн Брест». И поняли, что, видимо, эта информация интересна и нужна людям.

Тогда только зарождался тренд на виртуальную реальность и камеры 360 градусов. Мы стали думать, как можно внедрить эту идею в наш проект. Все показалось очень сложным, и на какое-то время мы забыли про нее. Но через полгода узнали об одном китайском стартапе, который изготавливал такие камеры, и попросили у них одну. Протестировали ее, все было очень круто. И решили, что можем делать так называемые «маяки», которые будут ставиться в каких-то интересных местах либо покупаться бизнесом и транслировать онлайн-видео 360 градусов, а на это видео будет накладываться реклама в виде дополненной реальности.

Мы хотели сделать возможными виртуальные путешествия, дать людям шанс побывать в красивейших местах нашей планеты, чтобы они в реальном времени увидели, что происходит на другом конце света, совершили вояж по Бродвею или взглянули на Эйфелеву башню, посмотрели, идет ли дождь в Лондоне, или узнали, насколько велики автомобильные пробки в Пекине. Бизнес, в свою очередь, сможет рекламироваться на наших трансляциях в виде дополненной реальности. Например, любое местное кафе сможет виртуально разместить рекламу в тех местах, где в реальной жизни никогда бы не поставило.

Проектом заинтересовались в Казахстане. Мы получили 20 тыс. долларов от казахских инвесторов. В этом году его опробовали зимой во время Универсиады. Сейчас в Казахстане работает команда, которая развивает там данный проект, но я уже не участвую в этом.

«Мы даже не хотели искать инвестора, он сам нас нашел»

Сейчас занимаюсь другим – приложением Report, которое позволяет передавать видео, текст и фото на расстоянии по запросу пользователей. Его полезность в том, что человек может узнать, что в настоящее время происходит там, где нет его самого или его знакомых, но есть пользователи Report.

Например, вы посылаете запрос, есть ли сейчас места в определенном кафе. Или на маршруте случилась авария и нужно знать, насколько большая там пробка. Наше приложение поможет одним задавать такие вопросы, а другим – отвечать на них. Мы также планируем связать его с очками типа Google Glass или Snapchat со встроенной камерой. Приложение просто будет получать к ним доступ, и любой человек в любой момент может подключиться к вашим очкам и увидеть то, что видите в данный момент вы. Это самый прямой способ делиться информацией с другими, минуя соцсети и мессенджеры.

Мы даже не хотели искать инвестора, он сам нас нашел – Кирилл Игнатьев, нам очень приятно с ним работать. Монетизация проекта очень интересная. За ответ на каждый запрос пользователь получает репоинты – внутреннюю валюту. Если рекламодатель захочет купить у нас рекламу, то за реальные деньги сделать это не сможет – только за репоинты. Следовательно, он должен купить их на аукционе у пользователей. Пользователи получат 75% денег от рекламодателя, а мы – оставшуюся часть.

Старт проекта назначен на январь-февраль 2018 года и приурочен к чемпионату мира по футболу в России. Пока проект ориентирован только на рынок наших восточных соседей, так как для того, чтобы он адекватно работал, нужно около 100 тыс. пользователей в одной стране. Убедить скачать приложение – непросто, а заставить им пользоваться – еще сложнее, это дорогостоящий процесс. Поэтому пока будем осваивать Россию, но собираемся презентовать проект и в США.