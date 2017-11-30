Не семья, а спецоперация 5 Алексей Мельников

30.11.2017, 11:14

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Какая это, все-таки, дикость – нескончаемый детектив с семьей Путина.

Напоминает плохой шпионский сериал. Реальность стала кино категории «Б». Поддельные фамилии. Выданные на них паспорта. Если это правда, то разве такое возможно по закону? Показания свидетелей. Отказ свидетелей от показаний. Не семья, а спецоперация.

Это болезненно, нездорово. Так не должно быть в нормальной стране. Ничего такого нет в современных демократиях – в Америке, Европе.

Вообще, нет такого отделения правителей от граждан.

Последний пример.

Вот фото человека на трибуне. Кто это? Узнаете? Правильно. Это премьер – министр Канады Трюдо. Фото сделано его официальным фотографом Адамом Скотти и взято из его Твиттера.

Это три дня назад — в Оттаве. 26 ноября. На трибуне среди болельщиков во время финала Grey Cup – главного события в Канадской футбольной лиге, завершение соревнований по американскому футболу в Канаде. Играли Toronto Argonauts и Calgary Stampeders.

Победила команда Торонто. Захватывающий, напряженный матч. Во время снегопада.

И я что-то не заметил во время трансляции, чтобы камеры искали Трюдо и несли его образ «в массы».

По-моему, это здоровое явление – когда избранные политики живут обычной жизнью.

Вот так – ходят на матчи, сидят среди людей, смеются, жмут им руки. Без рисовки. Без постылой российской демонстрации «близости к народу».

Наверное, такая жизнь – показатель здоровья не только общества, но и самого политического класса. И это – обычно, это – норма.

Давайте сделаем, чтобы и в России стало так же.

Алексей Мельников, livejournal.com