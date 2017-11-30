Пять фактов о «золотой» Надежде Скардино

Пять фактов о «золотой» Надежде Скардино1
- 30.11.2017, 11:30
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Белорусская биатлонистка является самой меткой в мире.
Белоруска Надежда Скардино выиграла первое золото на Кубке мира. Она без промахов прошла свою коронную "индивидуалку". Tut.by собрал шесть любопытных фактов о биатлонистке, для которой олимпийский сезон вполне может стать последним.
1. Родилась в России, но в 19 лет переехала в Беларусь ради биатлона
Скардино родилась в Санкт-Петербурге. Она росла в многодетной семье. Из семерых детей в спорт пошли только девочки: Надя и еще одна из сестер — в лыжные гонки, третья дочка семьи Скардино — в большой теннис. Как лыжница Надежда не показывала высоких скоростей. В юниорском возрасте она даже думала заканчивать со спортом, но ей вовремя предложили переехать в Беларусь и попробовать себя в биатлоне. Скардино поняла: в этом виде спорта есть шанс компенсировать средний ход по дистанции точной стрельбой.
Спортсменка отмечала, что именно в Беларуси ей помогли поверить в себя и стать олимпийским призером, поэтому Надя даже не думала о возвращении в российский биатлон.
2. Увлекается вязанием и путешествиями
Лучший антистресс для 32-летней Скардино — это вязание. Хотя она признается, что терпения для этого кропотливого занятия хватает максимум на неделю — потом надоедает. Надя связала себе варежки в цветах белорусского флага и даже подготовила подарок для маленькой Ксении Бьорндален в виде шапки и кофты.
А еще биатлонистка обожает путешествовать. В ее топе лидирует вкусная и живописная Италия. Кстати, у Надежды есть итальянские корни. Она шутит, что обладает очень эмоциональным характером в темпераментных итальянских традициях. Для видеосюжета Скардино как-то готовила настоящую пиццу в белорусской вышиванке и компании Доротеи Вирер и Лукаса Хофера.
3. Занимается благотворительностью и мечтает усыновить ребенка
Надежда регулярно принимает участие в благотворительных акциях. На организацию самостоятельных проектов времени хватает не всегда. Зато Скардино с удовольствием отзывается на приглашения, если это позволяет жесткий тренировочный график. Например, она поддерживает мероприятия организации «Дети. Аутизм. Родители». Встречи с особенными детьми и их семьями восхищают ее и наполняют радостью и силой.
#минск#kc_forsage#дети.аутизм.родители#children.autism.parents. Вчера был замечательный день в компании @belarus5tv и организацией Дети.Аутизм.Родители. Спасибо картинг клубу Форсаж @kc_forsage за проведение благотворительной акции,которая была посвящена братишкам и сестрёнкам детишек с аутизмом!Каждый раз,когда я встречаюсь с этими людьми,они наполняют меня радостью,силой и счастьем!Я восхищаюсь ими!Я восхищаюсь тем,как братишки и сестренки помогают родителям и искренне заботятся друг о друге!Вижу,как они любят друг друга и это прекрасно,хотя,иногда видно,как им бывает тяжело во взаимодействии!Из этих детей вырастут прекрасные взрослые,которые будут знать,что такое любовь,забота и добро! И еще раз,спасибо большое Татьяна, Вам @tatsiana_yakauleva за то,что я с вами знакома и за то,что вы мне дарите эти прекрасные эмоции! @ic.autism
В будущем биатлонистка хочет усыновить ребенка из детского дома. Ее отец много лет работал в детдоме, а Надя вместе со своими братьями и сестрами ездила с папиными воспитанниками в детские лагеря. Она дружила с ребятами, которые остались без родителей, и считает, что, взяв на воспитание ребенка, смогла бы подарить счастье не только ему, но и себе.
4. Крестила дочку Анастасии Киннунен
В августе белорусская биатлонистка Анастасия Киннунен родила дочь Софию-Луми. На роль крестной семья пригласила Надежду Скардино. Победительница индивидуалки в Эстерсунде призналась, что становиться мамой всегда приятно, пусть для начала и крестной. Скардино подарила новорожденной одну из своих медалей и пообещала помогать родителям растить спорстменку.
5. Стала самым метким стрелком мирового биатлона
В прошлый олимпийский сезон Надежда Скардино установила мировой рекорд по точности стрельбы. Она без промахов прошла 22 огневых рубежа подряд. Статистика по такому критерию ведется в биатлоне с 1988 года. Результат белорусской гонщицы пока не смогли превзойти или хотя бы повторить ни женщины, ни мужчины.
Когда я училась в школе,у нас была усительница,у которой самая плохая оценка была не 2ка,а ноль с тремя минусами! Вот сегодня,она бы мне ее поставила!Но,сама бы я себе поставила 0 с четырьмя минусами... Самый большой критик для спортсмена,это он сам!Но главное,чтобы его критика и критика других людей,была ему на пользу и он смог сделать работу над ошибками...Наша учительница,разрешала нам ее делать и мы исправляли свои плохие оценки на хорошие,а минусы на плюсы!😉 Поэтому,пожелаю себе и всем:"даже если вы ошиблись,не убивайте себя критикой,а делайте работу над ошибками,а лучше всего,не делайте ошибок!"😉
Благодаря снайперской точности «коронкой» Скардино считается индивидуальная гонка на 15 километров. Именно в "индивидуалке" Надя взяла бронзу Игр 2014 года и поднялась на пьедестал вместе с Дарьей Домрачевой. После Сочи у суперметкой Скардино обострились проблемы со зрением. Врачи сделали ей две коррекционных операций и даже предлагали закончить со спортом. Но Надя сменила глаз для прицеливания и начала выступать с уникальной винтовкой, позволившей сохранить привычную правую изготовку.
6. Является вторым номером, но называет Домрачеву «белорусским джокером»
После победы на Кубке мира у Скардино спросили, можно ли сказать, что она наконец вышла из тени Дарьи Домрачевой. Белоруска спокойно ответила, что никогда не была в тени трехкратной чемпионки Сочи, а просто находилась на своем месте. В сезоны, когда Дарья лечилась от мононуклеоза и занималась семейными делами, Скардино была первым номером сборной. Она не смогла завоевать медалей на Кубке мира, зато прошлой зимой стала чемпионкой Европы в спринте.
Скардино и Домрачева дружат много лет и периодически даже выкладывают в соцсети ностальгические фото веселой юности. Надя отмечала, что Дарья — это мотиватор и подарок для всех спортсменов, а для белорусской команды — джокер и железный человек, который способен отыграть на последнем эстафетном этапе целую минуту.