Пять фактов о «золотой» Надежде Скардино 1 30.11.2017, 11:30

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Надежда Скардино

Фото: biathlon.by

Белорусская биатлонистка является самой меткой в мире.

Белоруска Надежда Скардино выиграла первое золото на Кубке мира. Она без промахов прошла свою коронную "индивидуалку". Tut.by собрал шесть любопытных фактов о биатлонистке, для которой олимпийский сезон вполне может стать последним.

1. Родилась в России, но в 19 лет переехала в Беларусь ради биатлона

Скардино родилась в Санкт-Петербурге. Она росла в многодетной семье. Из семерых детей в спорт пошли только девочки: Надя и еще одна из сестер — в лыжные гонки, третья дочка семьи Скардино — в большой теннис. Как лыжница Надежда не показывала высоких скоростей. В юниорском возрасте она даже думала заканчивать со спортом, но ей вовремя предложили переехать в Беларусь и попробовать себя в биатлоне. Скардино поняла: в этом виде спорта есть шанс компенсировать средний ход по дистанции точной стрельбой.

#raubichi#walkingwithsticks# По полям!По лугам!По дорогам!😉 Публикация от Надежда Скардино (@skardinon) Июл 23 2016 в 9:02 PDT

Спортсменка отмечала, что именно в Беларуси ей помогли поверить в себя и стать олимпийским призером, поэтому Надя даже не думала о возвращении в российский биатлон.

2. Увлекается вязанием и путешествиями

Лучший антистресс для 32-летней Скардино — это вязание. Хотя она признается, что терпения для этого кропотливого занятия хватает максимум на неделю — потом надоедает. Надя связала себе варежки в цветах белорусского флага и даже подготовила подарок для маленькой Ксении Бьорндален в виде шапки и кофты.

Happy Valentines Day!)С Днем Святого Валентина!"Берегите друг друга,согревайте сердца!"💙💚💛❤Take care of each other, warms the hearts!💙💚💛❤ Публикация от Надежда Скардино (@skardinon) Фев 14 2017 в 11:09 PST

А еще биатлонистка обожает путешествовать. В ее топе лидирует вкусная и живописная Италия. Кстати, у Надежды есть итальянские корни. Она шутит, что обладает очень эмоциональным характером в темпераментных итальянских традициях. Для видеосюжета Скардино как-то готовила настоящую пиццу в белорусской вышиванке и компании Доротеи Вирер и Лукаса Хофера.

3. Занимается благотворительностью и мечтает усыновить ребенка

Надежда регулярно принимает участие в благотворительных акциях. На организацию самостоятельных проектов времени хватает не всегда. Зато Скардино с удовольствием отзывается на приглашения, если это позволяет жесткий тренировочный график. Например, она поддерживает мероприятия организации «Дети. Аутизм. Родители». Встречи с особенными детьми и их семьями восхищают ее и наполняют радостью и силой.

В будущем биатлонистка хочет усыновить ребенка из детского дома. Ее отец много лет работал в детдоме, а Надя вместе со своими братьями и сестрами ездила с папиными воспитанниками в детские лагеря. Она дружила с ребятами, которые остались без родителей, и считает, что, взяв на воспитание ребенка, смогла бы подарить счастье не только ему, но и себе.

4. Крестила дочку Анастасии Киннунен

В августе белорусская биатлонистка Анастасия Киннунен родила дочь Софию-Луми. На роль крестной семья пригласила Надежду Скардино. Победительница индивидуалки в Эстерсунде призналась, что становиться мамой всегда приятно, пусть для начала и крестной. Скардино подарила новорожденной одну из своих медалей и пообещала помогать родителям растить спорстменку.

5. Стала самым метким стрелком мирового биатлона

В прошлый олимпийский сезон Надежда Скардино установила мировой рекорд по точности стрельбы. Она без промахов прошла 22 огневых рубежа подряд. Статистика по такому критерию ведется в биатлоне с 1988 года. Результат белорусской гонщицы пока не смогли превзойти или хотя бы повторить ни женщины, ни мужчины.

Благодаря снайперской точности «коронкой» Скардино считается индивидуальная гонка на 15 километров. Именно в "индивидуалке" Надя взяла бронзу Игр 2014 года и поднялась на пьедестал вместе с Дарьей Домрачевой. После Сочи у суперметкой Скардино обострились проблемы со зрением. Врачи сделали ей две коррекционных операций и даже предлагали закончить со спортом. Но Надя сменила глаз для прицеливания и начала выступать с уникальной винтовкой, позволившей сохранить привычную правую изготовку.

6. Является вторым номером, но называет Домрачеву «белорусским джокером»

После победы на Кубке мира у Скардино спросили, можно ли сказать, что она наконец вышла из тени Дарьи Домрачевой. Белоруска спокойно ответила, что никогда не была в тени трехкратной чемпионки Сочи, а просто находилась на своем месте. В сезоны, когда Дарья лечилась от мононуклеоза и занималась семейными делами, Скардино была первым номером сборной. Она не смогла завоевать медалей на Кубке мира, зато прошлой зимой стала чемпионкой Европы в спринте.

@skardinon Ха-ха! Надька! А такую фотку помнишь? ) Публикация от Darya Domracheva (@dadofun) Ноя 1 2014 в 12:10 PDT

Скардино и Домрачева дружат много лет и периодически даже выкладывают в соцсети ностальгические фото веселой юности. Надя отмечала, что Дарья — это мотиватор и подарок для всех спортсменов, а для белорусской команды — джокер и железный человек, который способен отыграть на последнем эстафетном этапе целую минуту.