закрыть
30 ноября 2017, четверг, 12:16
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Пять фактов о «золотой» Надежде Скардино

1
  • 30.11.2017, 11:30
  • 1,537
Надежда Скардино
Фото: biathlon.by

Белорусская биатлонистка является самой меткой в мире.

Белоруска Надежда Скардино выиграла первое золото на Кубке мира. Она без промахов прошла свою коронную "индивидуалку". Tut.by собрал шесть любопытных фактов о биатлонистке, для которой олимпийский сезон вполне может стать последним.

1. Родилась в России, но в 19 лет переехала в Беларусь ради биатлона

Скардино родилась в Санкт-Петербурге. Она росла в многодетной семье. Из семерых детей в спорт пошли только девочки: Надя и еще одна из сестер — в лыжные гонки, третья дочка семьи Скардино — в большой теннис. Как лыжница Надежда не показывала высоких скоростей. В юниорском возрасте она даже думала заканчивать со спортом, но ей вовремя предложили переехать в Беларусь и попробовать себя в биатлоне. Скардино поняла: в этом виде спорта есть шанс компенсировать средний ход по дистанции точной стрельбой.

#raubichi#walkingwithsticks# По полям!По лугам!По дорогам!😉

Публикация от Надежда Скардино (@skardinon)

Спортсменка отмечала, что именно в Беларуси ей помогли поверить в себя и стать олимпийским призером, поэтому Надя даже не думала о возвращении в российский биатлон.

2. Увлекается вязанием и путешествиями

Лучший антистресс для 32-летней Скардино — это вязание. Хотя она признается, что терпения для этого кропотливого занятия хватает максимум на неделю — потом надоедает. Надя связала себе варежки в цветах белорусского флага и даже подготовила подарок для маленькой Ксении Бьорндален в виде шапки и кофты.

А еще биатлонистка обожает путешествовать. В ее топе лидирует вкусная и живописная Италия. Кстати, у Надежды есть итальянские корни. Она шутит, что обладает очень эмоциональным характером в темпераментных итальянских традициях. Для видеосюжета Скардино как-то готовила настоящую пиццу в белорусской вышиванке и компании Доротеи Вирер и Лукаса Хофера.

3. Занимается благотворительностью и мечтает усыновить ребенка

Надежда регулярно принимает участие в благотворительных акциях. На организацию самостоятельных проектов времени хватает не всегда. Зато Скардино с удовольствием отзывается на приглашения, если это позволяет жесткий тренировочный график. Например, она поддерживает мероприятия организации «Дети. Аутизм. Родители». Встречи с особенными детьми и их семьями восхищают ее и наполняют радостью и силой.

#минск#kc_forsage#дети.аутизм.родители#children.autism.parents. Вчера был замечательный день в компании @belarus5tv и организацией Дети.Аутизм.Родители. Спасибо картинг клубу Форсаж @kc_forsage за проведение благотворительной акции,которая была посвящена братишкам и сестрёнкам детишек с аутизмом!Каждый раз,когда я встречаюсь с этими людьми,они наполняют меня радостью,силой и счастьем!Я восхищаюсь ими!Я восхищаюсь тем,как братишки и сестренки помогают родителям и искренне заботятся друг о друге!Вижу,как они любят друг друга и это прекрасно,хотя,иногда видно,как им бывает тяжело во взаимодействии!Из этих детей вырастут прекрасные взрослые,которые будут знать,что такое любовь,забота и добро! И еще раз,спасибо большое Татьяна, Вам @tatsiana_yakauleva за то,что я с вами знакома и за то,что вы мне дарите эти прекрасные эмоции! @ic.autism

Публикация от Надежда Скардино (@skardinon)

В будущем биатлонистка хочет усыновить ребенка из детского дома. Ее отец много лет работал в детдоме, а Надя вместе со своими братьями и сестрами ездила с папиными воспитанниками в детские лагеря. Она дружила с ребятами, которые остались без родителей, и считает, что, взяв на воспитание ребенка, смогла бы подарить счастье не только ему, но и себе.

4. Крестила дочку Анастасии Киннунен

В августе белорусская биатлонистка Анастасия Киннунен родила дочь Софию-Луми. На роль крестной семья пригласила Надежду Скардино. Победительница индивидуалки в Эстерсунде призналась, что становиться мамой всегда приятно, пусть для начала и крестной. Скардино подарила новорожденной одну из своих медалей и пообещала помогать родителям растить спорстменку.

#sofia #lumi #kinnunen 😋 #nimi #nimiäiset 👼🎉🎉🎉💑👪 #именины

Публикация от Biathlet (@anastasiakinnunen)

5. Стала самым метким стрелком мирового биатлона

В прошлый олимпийский сезон Надежда Скардино установила мировой рекорд по точности стрельбы. Она без промахов прошла 22 огневых рубежа подряд. Статистика по такому критерию ведется в биатлоне с 1988 года. Результат белорусской гонщицы пока не смогли превзойти или хотя бы повторить ни женщины, ни мужчины.

Когда я училась в школе,у нас была усительница,у которой самая плохая оценка была не 2ка,а ноль с тремя минусами! Вот сегодня,она бы мне ее поставила!Но,сама бы я себе поставила 0 с четырьмя минусами... Самый большой критик для спортсмена,это он сам!Но главное,чтобы его критика и критика других людей,была ему на пользу и он смог сделать работу над ошибками...Наша учительница,разрешала нам ее делать и мы исправляли свои плохие оценки на хорошие,а минусы на плюсы!😉 Поэтому,пожелаю себе и всем:"даже если вы ошиблись,не убивайте себя критикой,а делайте работу над ошибками,а лучше всего,не делайте ошибок!"😉

Публикация от Надежда Скардино (@skardinon)

Благодаря снайперской точности «коронкой» Скардино считается индивидуальная гонка на 15 километров. Именно в "индивидуалке" Надя взяла бронзу Игр 2014 года и поднялась на пьедестал вместе с Дарьей Домрачевой. После Сочи у суперметкой Скардино обострились проблемы со зрением. Врачи сделали ей две коррекционных операций и даже предлагали закончить со спортом. Но Надя сменила глаз для прицеливания и начала выступать с уникальной винтовкой, позволившей сохранить привычную правую изготовку.

6. Является вторым номером, но называет Домрачеву «белорусским джокером»

После победы на Кубке мира у Скардино спросили, можно ли сказать, что она наконец вышла из тени Дарьи Домрачевой. Белоруска спокойно ответила, что никогда не была в тени трехкратной чемпионки Сочи, а просто находилась на своем месте. В сезоны, когда Дарья лечилась от мононуклеоза и занималась семейными делами, Скардино была первым номером сборной. Она не смогла завоевать медалей на Кубке мира, зато прошлой зимой стала чемпионкой Европы в спринте.

@skardinon Ха-ха! Надька! А такую фотку помнишь? )

Публикация от Darya Domracheva (@dadofun)

Скардино и Домрачева дружат много лет и периодически даже выкладывают в соцсети ностальгические фото веселой юности. Надя отмечала, что Дарья — это мотиватор и подарок для всех спортсменов, а для белорусской команды — джокер и железный человек, который способен отыграть на последнем эстафетном этапе целую минуту.


Интервью

Больше всего будут радоваться люди из ближайшего окружения диктатора
Больше всего будут радоваться люди из ближайшего окружения диктатора
Неудачнику-управленцу давно нужно дать пинка под зад
Неудачнику-управленцу давно нужно дать пинка под зад
Юрий Бутусов: Готовится замена Лукашенко
Юрий Бутусов: Готовится замена Лукашенко
Андрей Санников: Лоббисты Лукашенко проиграли
Андрей Санников: Лоббисты Лукашенко проиграли