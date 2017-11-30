закрыть
30 ноября 2017, четверг, 12:16
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Ученые определили, кто умнее — кошки или собаки

5
  • 30.11.2017, 11:43
  • 2,299

Исследователи сравнили мозг нескольких видов животных.

У собак в два раза больше, чем у кошек, нейронов в коре головного мозга — области, отвечающей за мышление, планирование и сложное поведение, установили ученые.

Результаты работы были опубликованы в журнале Frontiers in Neuroanatomy, кратко о них пишет Газета.ru.

Исследователи сравнили мозг нескольких видов животных, включая кошек, собак, львов, бурых медведей, енотов, хорьков. Как оказалось, у собак в коре головного мозга насчитывается около 530 млн нейронов, в то время как у кошек — лишь 250 млн (для сравнения, в коре человеческого мозга около 16 млрд нейронов). По мнению исследователей, количество нейронов именно в этой области определяет способность животного делать выводы исходя из прошлого опыта.

Впрочем, по мнению авторов работы, кошки наверняка не глупы, просто их труднее изучать. Так, в начале 2017 года японские ученые пришли к выводу, что кошки не глупее собак — они способны запомнить то, что с ними происходит, и при необходимости выуживать из памяти нужную информацию.

Кроме того, внимание исследователей привлекли еноты — несмотря на малый размер, по количеству нейронов коры головного мозга они не уступают собакам.


Интервью

Больше всего будут радоваться люди из ближайшего окружения диктатора
Больше всего будут радоваться люди из ближайшего окружения диктатора
Неудачнику-управленцу давно нужно дать пинка под зад
Неудачнику-управленцу давно нужно дать пинка под зад
Юрий Бутусов: Готовится замена Лукашенко
Юрий Бутусов: Готовится замена Лукашенко
Андрей Санников: Лоббисты Лукашенко проиграли
Андрей Санников: Лоббисты Лукашенко проиграли