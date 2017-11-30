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Падающий российский спутник «Метеор-М» попал на видео

  • 30.11.2017, 12:13
Фото: ТАСС, Юрий Смитюк

Конфуз «Роскосмоса» запечатлел пользователь Twitter, возвращавшийся из Монреаля.

В сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен падающий спутник «Метеор-М». Роликом поделился один из пользователей Twitter.

«Один мой друг отправил мне это видео, возвращаясь из Монреаля. Российский спутник был потерян после неудачной попытки выйти на орбиту. Возможно, это он горит, входя в атмосферу Земли», — говорится в сообщении.

На записи видно, как многочисленные объекты сгорают в атмосфере. Официального подтверждения, что это именно российский аппарат, нет.

Ранее пилот самолета, летевшего над Северной Атлантикой в районе Исландии, рассказал, что видел в небе яркий огненный шар, распавшийся на тысячи горящих обломков. Он также поделился снимками, на которых изображена огненная полоса, похожая на ту, что попала на видеозапись из Twitter.

По мнению академика Российской академии космонавтики имени Циолковского Александра Железнякова, сообщение пилота подтверждает версию о том, что разгонный блок «Фрегат» с 19 спутниками упал в океан.


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