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Русый: Будем строить «деревни будущего»

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  • 30.11.2017, 12:16
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Готовится новый масштабный проект по «закапыванию» народных денег.

В Беларуси появятся "деревни будущего". Пилотные проекты по их созданию будут отрабатываться во всех областях нашей страны. Об этом в четверг заявил заместитель премьер-министра Михаил Русый, сообщает Еврорадио.

"С агрогородками мы разобрались, время приступить к реализации проекта "Деревня будущего", — сказал Русый. Из его слов следует, что "деревни будущего" будут создаваться на основе агрогородков.

Упомянул первый заместитель премьера и проблему молодых специалистов. 50% из них после отработки по распределению или уезжают на другое место работы, или вообще меняют специальность.


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