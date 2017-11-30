Как в школьных столовых выглядят обеды, которые завтра подорожают 53 30.11.2017, 12:30

11,820

Фото: tut.by

А стоят ли эти обеды таких денег?

С 1 декабря, то есть с завтрашнего дня, в школах и детских садах подорожает питание – вырос индекс потребительских цен, пишет агентство «Минск-Новости».

Теперь питание одного ребенка в дошкольном учреждении будет стоить 45,32–85,14 рубля в месяц (было 41–77 рублей). В общеобразовательной школе в сутки родителям придется заплатить от 1,65 до 5,65 рубля (было 1,5–5,14 рубля).

CityDog попросил учеников из школ разных районов Минска сфотографировать, что детям подают сегодня.

Гимназия в Советском районе

Школа в Октябрьском районе

Школа в Первомайском районе

Школа в Первомайском районе

Школа в Заводском районе