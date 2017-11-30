Николай Статкевич: Банда, захватившая власть, боится 32 30.11.2017, 12:50

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Николай Статкевич

Их страх делает нас сильнее.

Лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич прокомментировал попытки белорусских властей надавить на лидеров белорусской оппозиции:

«Банда, захватившая страну, больше всего боится, что народ подымется и сбросит с себя власть преступников. Чтобы сохранять свою кормушку, свободу и жизнь, самозванцы пытаются нейтрализовать организаторов народного протеста.

Аресты, штрафы вновь стали для нас обыденностью. Я и мои товарищи по БНК почти каждый день получаем протоколы, судебные решения или повестки в «суд».

Признаюсь честно - на эти шоу я не хожу. Жутко раздражает, когда клоун в юбке на плечах корчит из себя настоящего судью. Тем более, что его «решение» уже доведено ему заранее.

Нас начали судить за интервью или посты в соцсетях. Преследуют по-настоящему независимых журналистов и издания за публикацию наших обращений к народу.

Давят через близких. Сегодня жене прислали решение «суда» об ее очередном, уже пятом в этом году, штрафе.

Мобилизовали интернет-троллей и свою агентуру в негосударственных СМИ.

Бандиты у власти уже знают о настоящих настроениях людей. Потому боятся. И правильно делают, что боятся. Их страх делает нас сильнее. Когда все мы почувствуем свою силу, мы сможем сделать то, что за нас никто не сделает - освободить свою страну. А пока долг тех, кто взял на себя ответственность за организацию борьбы, сохранять народу возможность и достойное место для эффективного протеста.

25 марта на площади Якуба Коласа в Минске, в 100-й юбилей Дня Воли, заявим о своей воле к свободе и достойной жизни.

Уладу - народу!

Жыве Беларусь!», - заявил лидер БНК Николай Статкевич.