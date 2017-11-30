Фотофакт: Врач из Росcон изготовил плакат о Полоцком княжестве

Фотофакт: Врач из Росcон изготовил плакат о Полоцком княжестве4
- 30.11.2017, 12:57
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Плакат передает дух первого белорусского государства.
Этот плакат, посвященный Полоцкому княжеству, изготовил не художник, а врач-невролог из поселка Россоны в Витебской области, пишет nn.by.
Денису Лещёву 29 лет. Он родился и жил в Витебске, сейчас работает в Россонах (это крайний север Беларуси и, кстати, родина Шляхтича Завальни и Яна Борщевского, Петра Машерова и Геннадия Буравкина).
Плакаты Денис создает в свободное от работы время.
На вопрос о том, какое произведение он считает самым большим своим достижением, Лещев ответил: «Самое большее достижение: впереди».