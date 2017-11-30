Грабитель могилевского банка отказывается давать показания 10 30.11.2017, 13:01

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Фото: СК

CК возбудил еще одно уголовное дело.

По факту нападения на банк в Могилеве возбуждено еще одно уголовное дело — за разбой с применением огнестрельного оружия, сообщил глава Следственного комитета Иван Носкевич 30 ноября на пресс-конференции в Могилеве. Ранее было возбуждено дело за захват заложников, пишет tut.by.

«Сложностей с расследованием этого дела нет, хотя подозреваемый не дает показаний. У нас есть уже целый комплекс доказательств, благодаря которым мы, я думаю, в достаточно короткий срок закончим расследование по делу и направим его в суд», — рассказал Носкевич.

Журналисты интересовались, точно ли оружие, с которым грабитель пришел в банк, было боевым. По словам Носкевича, результаты баллистической экспертизы следствием еще не получены, так что «делать какие-то выводы о примененном оружии рано».

Напомним, вооруженный пистолетом гражданин России попытался ограбить отделение Беларусбанка в Могилеве днем 20 ноября. Он был в маске, угрожал пистолетом. Сотрудница банка успела нажать тревожную кнопку. Получив деньги, нападавший оказался заблокированным в банке подоспевшими сотрудниками Департамента охраны. Все, кто был внутри, оказались заложниками.

По требованию вооруженного мужчины ему подали автомобиль. В качестве заложника в машине находился первый заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома Александр Васильев. Злоумышленник сел в машину, отъехал на ней от отделения банка. Убегая, мужчина стрелял в силовиков. Тем пришлось применить табельное оружие. Раненного в ногу злоумышленника задержали и госпитализировали.