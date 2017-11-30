Бразильские физики предлагают отказаться от теории Большого взрыва 14 30.11.2017, 13:06

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Изображение: NASA / CXC / M. Weiss

Теория Большого взрыва — наиболее распространенное среди ученых объяснение начала и эволюции Вселенной.

Группа бразильских физиков предложила иное, которое не нуждается в сингулярности пространства-времени, известном как Большой взрыв, пишет hightech.fm.

Жулиану Сезар Сильва Невеш и его коллеги оспаривают предположение, что время имело начало и предлагают гипотезу, согласно которой нынешнему расширению Вселенной предшествовало сокращение. «Я уверен, что никакого Большого взрыва не было», — утверждает физик. При этом переход от сокращения к расширению мог оставить следы предыдущей фазы.

В статье, опубликованной в журнале General Relativity and Gravitation, он рассуждает над решениями уравнений общей теории относительности, которые описывают геометрию космоса, а затем предлагает ввести «масштабный коэффициент», с помощью которого скорость расширения Вселенной будет зависеть не только от времени, но и от космологической величины.

С введением этого масштабного коэффициента Большой взрыв перестает быть необходимым условием для начала расширения Вселенной.

«Устранение сингулярности или Большого взрыва возвращает на теоретическую сцену космологии концепцию Большого отскока. Отсутствие сингулярности в начале пространства-времени открывает возможность того, что следы предыдущей фазы сокращения пережили изменение и могут присутствовать в нынешней фазе расширения Вселенной», — объясняет Невеш.

Доказать эту теорию можно, по мнению бразильского физика, найдя следы этих событий. В частности, имеет смысл обратить внимание на остатки черных дыр, которые могли пережить Большой отскок, пишет Phys.org.

К обратному выводу пришли канадские и немецкие ученые, опубликовавшие летом этого года результаты математической проверки различных гипотез возникновения Вселенной. Они пришли к заключению, что единственная рабочая версия появления Вселенной — Большой взрыв.