Мирослав Лозовский: Общественный резонанс помог прекратить «дело патриотов» 2 30.11.2017, 13:18

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Мирослав Лозовский

Без общественного внимания все могло закончиться намного хуже.

Бывший политзаключенный, участник «дела патриотов» Мирослав Лозовский прокомментировал «Радыё Свабода» прекращение сфабрикованного дела:

- Естественно, это полная неожиданность. Все, что я знаю, это сообщения в интернете, со СМИ. Звонил в СК, там сказали, что бумаги мне направили. Но я еще не получал ничего... Я надеялся на лучшее, готовился к худшему. Были надежды, что все закончится хорошо. Но никакой уверенности. Никакой информации мы не получали.

Почему закрыли? Во-первых, оснований не было. Никакого вооруженного формирования не было. Во-вторых, я думаю, свое дело сыграл широкий общественный резонанс. Волна солидарности, поднятая Ниной Шидловской и другими людьми. Только благодаря этому. Без общественного внимания все могло бы закончиться намного хуже, - заявил Мирослав Лозовский.

«Дело патриотов» началось в марте накануне Дня Воли.

21 марта Лукашенко заявил, что задержано «несколько десятков боевиков», которые «тренировались в лагерях с оружием» в Беларуси и за рубежом, а также готовили провокации. Начались задержания.

В итоге были по «дело патриотов»проходило 35 человек. Из них 20 обвинялись еще и по статье о «незаконном вооруженном формировании».

Среди задержанных оказались действующие и бывшие сотрудники погранвойск, Вооруженных сил, МЧС и Внутренних войск. В прошлом некоторые из них - активисты незарегистрированного спортивно-патриотического клуба «Белый легион» (прекратил деятельность 15 лет назад) и официального клуба «Патриот» для подростков в Бобруйске. Еще несколько человек - активисты «Молодого фронта» и Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада).

Государственные телеканалы показали кадры обысков и как «изымалось оружие».

Уточнялось, что дело началось с письма некой «фрау А.» на имя Лукашенко: гражданка Германии с белорусскими корнями сообщила о готовящихся «провокациях» на 25 марта в Минске.

В пропагандистских фильмах и сюжетах на БТ «главными организаторами» назывались лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич, лидеры гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников и Дмитрий Бондаренко, и главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

Несмотря на то, что дело получило резонанс, официально его комментировали редко.

В июне патриотов постепенно выпустили из СИЗО под подписку о невыезде и неразглашении. С некоторых и вовсе сняли обвинения. Но расследование продолжилось.