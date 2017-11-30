Год соглашению ОПЕК+: что будет дальше с ценами на нефть 1 30.11.2017, 13:31

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Разбалансировка финансовых рынков может моментально затормозить спрос на нефть.

В четверг, 30 ноября, в Вене пройдет встреча стран, входящих в ОПЕК+, на которой решится вопрос о продлении соглашения об ограничении добычи нефти. Ровно год назад на аналогичной конференции страны ОПЕК приняли решение о снижении суточной добычи с начала 2017 года на 1,2 млн баррелей. Спустя 10 дней к ним присоединились 11 независимых стран-производителей, в том числе Россия. Совокупно добыча была сокращена на 1,8 млн баррелей в сутки. Что это дало и каковы сценарии на будущее, выясняла DW.

Динамика нефтяных цен с 2014 года

Резкое снижение стоимости нефти марки Brent (российская нефть Urals обычно стоит на 2-3 доллара меньше) началось в 2014 году. Если в середине года баррель Brent стоил около 100 долларов, то уже к январю 2015-го его цена упала более чем вдвое - до 45 долларов. Среднегодовая цена барреля сорта Brent в 2015 году составила 52,53 доллара. Пик падения пришелся на январь 2016 года, когда стоимость нефти упала до 32,13 доллара. Накануне прошлогодней ноябрьской встречи ОПЕК баррель Brent поднялся до 47 долларов.

30 ноября 2016 года страны, входящие в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), впервые за восемь лет приняли решение о сокращении добычи до 32,5 млн баррелей в сутки. С того момента к началу текущего года Brent подорожал более чем на 20%, преодолев отметку в 56 долларов за баррель.

По состоянию на вечер 29 ноября стоимость Brent составляла 62,36 доллара за баррель. Впервые за два года превысила рубеж в 60 долларов за баррель и цена российской Urals. В среднем за первые десять месяцев года, по данным Счетной палаты (СП), она составила 51,09 доллара за баррель.

Напомним, что в федеральный бюджет РФ на 2017 год была заложена среднегодовая цена в 40 долларов за баррель (такой же показатель заложен и в бюджет 2018 года). Всего за январь-октябрь 2017 года федеральный бюджет получил почти на четверть больше нефтегазовых доходов (4,8 трлн рублей), чем за тот же период прошлого года. Тем не менее, констатирует СП, российский бюджет остался дефицитным (дефицит составил 290,5 млрд рублей). По прогнозу Минфина, дефицит сохранится и в последующие три года.

Сценарии развития событий после 30 ноября

Соглашение о сокращении добычи нефти ее ключевыми производителями, сделавшее возможным рост мировых цен, прекращает свое действие в конце марта 2018 года. 30 ноября решится вопрос о продлении действия этого договора до конца будущего года. По данным ряда источников СМИ, в обсуждении могут принять участие новые страны - Туркменистан, Узбекистан, Чад, Конго, Гана, Кот-д'Ивуар, Сенегал, Египет, Уганда и Боливия. "Энтузиазм вызывает и вопрос о присоединении к ограничениям Ливии и Нигерии", - говорит начальник аналитического отдела "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских.

По прогнозу эксперта, при положительном итоге встречи ОПЕК+ существенно возрастет вероятность роста цены на нефть выше отметки в 63,5 доллара за баррель. "Преодоление указанной границы и уход цен выше 64 долларов за баррель откроет им дорогу до следующего важного уровня сопротивления уже вблизи 70 долларов за баррель", - полагает он. При переносе решения ОПЕК+ на более поздние сроки рынок нефти может отреагировать разочарованием. При этом сценарии эксперт прогнозирует в лучшем случае цену в 58-59 долларов за баррель Brent, в худшем - снижение вплоть до 50 долларов и ниже.

Последствия для России и укрепление позиций США

Очевидно, что с макроэкономической точки зрения России более выгоден первый сценарий. Министр энергетики РФ Александр Новак уже заявил о том, что Минэнерго готово обсуждать продление соглашения на встрече 30 ноября. При этом, по его словам, точные параметры и сроки еще не определены. Пока Россия выполняет взятые на себя обязательства в полном объеме. Как сообщил DW главный редактор по товарным рынкам Thomson Reuters Александр Ершов, "добыча нефти в РФ в ноябре составила около 10,94 млн баррелей в сутки, тогда как, согласно пакту ОПЕК+, планка для России составляет 10,947 млн баррелей".

По оценке эксперта, для России и других участников соглашения его продление может иметь позитивные последствия, если подъем котировок продолжится. В то же время, по выражению Ершова, "негативные факторы - потеря доли на традиционных рынках, а самое главное - укрепление позиций США как глобального поставщика нефти - могут нивелировать положительный эффект". Действительно добыча нефти в США активно растет: если в октябре 2016 года она составляла 8,467 млн баррелей в сутки, то в начале 2017 года - уже 8,946 млн, а в настоящее время - 9,658 млн баррелей.

Масла в огонь подливает и Венесуэла. "Стоит отметить демарш президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который именно сейчас дал поручение государственной PDVSA нарастить объемы добычи на 1 млн баррелей в сутки", - отмечает Подлевских.

Что, кроме решения ОПЕК+, будет влиять на рынок

Александр Ершов призывает в целом не преувеличивать значение соглашения ОПЕК+ для повышения мировых цен на нефть. "Определить точно, какова доля в этом росте именно действий ОПЕК и России, а какова других факторов, например, эскалации ситуации с КНДР, сезона ураганов в Мексиканском заливе или просто постепенного роста глобальной экономики, затруднительно, если вообще возможно", - отмечает он.

Фундаментальный фактор - рост потребления нефти на фоне урезанного предложения - остается доминирующим, считает Николай Подлевских. По его словам, дальнейшее поведение цен будет во многом зависеть от того, продолжится ли "вымывание излишков нефти с рынка". Во многом это будет зависеть от устойчивости финансовых рынков. "Сильная разбалансировка финансовых рынков может повлиять на всю мировую экономику и моментально затормозить спрос на нефть", - заключил эксперт.