ГосСМИ опозорились во время визита Назарбаева в Беларусь

ГосСМИ опозорились во время визита Назарбаева в Беларусь17
- 30.11.2017, 13:45
- 8,041
Пропагандисты показали свои пробелы в географии.
Курьезную деталь обнаружил один из пользователей соцсети Twitter, который обратил внимание, что на скриншоте из сюжета государственного телеканала вместо Казахстана изображена совсем другая страна – Монголия, пишет gazetaby.
К визиту президента Казахстана в Беларуси телеканал ОНТ подготовил сюжет с картой... Монголии. pic.twitter.com/Ce8TMslo5H— не Рон Уизли (@not_RW) 29 ноября 2017 г.
Несмотря на то, что промах телевизионщиков получил резонанс в соцсетях, сюжет с неправильной картой по-прежнему находится на сайте ОНТ.
Напомним, 29 ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прилетел в Минск с официальным визитом и встретился с Александром Лукашенко.