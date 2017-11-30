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ГосСМИ опозорились во время визита Назарбаева в Беларусь

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  • 30.11.2017, 13:45
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Пропагандисты показали свои пробелы в географии.

Курьезную деталь обнаружил один из пользователей соцсети Twitter, который обратил внимание, что на скриншоте из сюжета государственного телеканала вместо Казахстана изображена совсем другая страна – Монголия, пишет gazetaby.

Несмотря на то, что промах телевизионщиков получил резонанс в соцсетях, сюжет с неправильной картой по-прежнему находится на сайте ОНТ.

Напомним, 29 ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прилетел в Минск с официальным визитом и встретился с Александром Лукашенко.


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