92-летняя белоруска сама приготовила себе крест на могилу 14 30.11.2017, 13:53

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В нашей стране забота о людях только на бумагах.

92-летняя вдова инвалида первой группы Второй мировой войны Анна Кононович и сама инвалид первой группы, потеряла все льготы с 2014 года. Одинокая женщина не прописана в домике, где живет 10 лет, а прописана у племянницы, передает «Радыё Рацыя».

Недавно женщина сидела 2 месяца без электричества, у нее заканчиваются дрова, которые нужно приобретать самой по коммерческой цене. Такое отношение очень оскорбляют Анну Кононович.

Помогает ей социальная работница Светлана. Она целый месяц боролась за то, чтобы женщине вернули свет. Но заслуги Светланы в этом оспаривает председатель Речковский сельисполкома Анна Латышевич.

Она считает, что делает для старой женщины все, что может:

- Раньше льготами на коммунальные услуги пользовались по решению местных властей. Мы знали, что эта бабушка там постоянно живет, никуда она не выезжала. Мы ее включали в списки льготников. Вопросов не было.

Доживаючи свой горестный век Анна Кононович не испытывает настоящей заботы ни от кого. Считает, что никому не нужна. Поэтому сама себе подготовила крест на могилу, который стоит в ее комнате с необозначеннойе датой смерти.