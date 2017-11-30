«ДНР» и «ЛНР» идут к полному завершению 2 30.11.2017, 14:16

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Фото: EPA/UPG

Кому мешал Плотницкий и что изменится на востоке Украины.

"Переворот" в так называемой "Луганской народной республике", в результате которого ее главарь Игорь Плотницкий вынужден был бежать в Россию, а на неконтролируемых территориях Луганской области начал хозяйничать бывший руководитель "МГБ ЛНР" Леонид Пасечник, стал поводом для немалого количества шуток среди украинцев. Впрочем, несмотря на комичность ситуации, последние события в ОРЛО имеют четкие причины и серьезные последствия.

Кому мешал Плотницкий и почему он смог обвести мятежников и российских кураторов вокруг пальца? Чем грозит смена "власти ЛНР" людям, живущим в оккупации? Для чего России понадобилось провоцировать внутренний конфликт между боевиками и к каким реальным последствиям вероятнее всего приведут последние события? Об этом и многом другом в первой части интервью "Апострофу" рассказала писатель и блогер из Луганской области Олена Степова, которая после вынужденного переезда из родного Свердловска в Канев тщательно собирает и фиксирует информацию о жизни людей в оккупации и преступлениях, которые совершают оккупанты.

- Как бы парадоксально это ни звучало, но произошел "переворот" в так называемой ЛНР. Как вы для себя объясняете то, что произошло, причины этого события? Что, возможно, известно вам о новом главаре ЛНР Леониде Пасечнике?

- Пасечник – это бывший сотрудник СБУ. И чтобы понять, что случилось в ОРЛО, следует сделать небольшой экскурс в прошлое. Дело в том, что пограничье (приграничные районы Луганской области, откуда родом Олена Степова, - "Апостроф") видело гораздо больше, чем вся Украина. Сколько я себя помню, в нашем крае постоянно проводилось обучение в Ростове для медработников, для учителей, для чиновников, внедрялись какие-то объединенные программы. И при этом Россия всегда давала зарабатывать пограничникам, таможенникам, СБУшникам, ментам, контрабандистам, чиновникам... Давала зарабатывать на "контрабасе", на откатах, на различных схемах. Некоторое время человек заглатывал "наживку" – ему давали заработать тысячу долларов, десять тысяч... А когда заработки достигали сотни тысяч, его ставили перед выбором: либо уголовное дело, либо сотрудничество с ФСБ.

Поэтому когда на Донбасс в 2014-м пришла "русская весна", России там было кем управлять. Все чиновники имели определенные пятна в своих биографиях, о которых знала ФСБ. Имели такие пятна и СБУшники. Потому что у нас – контрабандный край, край копанок, нефтепроводов и многого другого. Вот поэтому они так легко предали и так легко перешли на сторону врага – они спасали свои состояния. Им же пообещали заработки на этой, уже отделенной от Украины, территории: грабь – не хочу. В Украине же их ждали бы только уголовные дела. Среди тех, кто предал – и СБУшник Пасечник, и мент Корнет (из-за увольнения которого с "должности" "главы МВД ЛНР" и произошел "переворот" в Луганске, - "Апостроф").

Мы привыкли воспринимать Россию как государство, где есть президент, властная вертикаль, некое подобие законов... На самом же деле Россия – это организованная преступная группировка, где силовые структуры давно превратились в государство в государстве. И если у нас в Украине под аббревиатурой ОПГ мы понимаем бандитские группировки, то в России бандитскими группировками стали сами правоохранительные органы. У них там очень высокая социальная защита. У них очень высокая индульгенция на то, что они делают. Пытки, избиения – все это там безнаказанно. И когда у нас началась "русская весна" в Луганской области, местные правоохранители обсуждали именно это, что в России силовики имеют индульгенцию, что они там – и сила, и власть.

В то же время в Украине начали появляться общественные организации, люди принялись изучать закон, свои права, начали оспаривать действия милиции. Многих сотрудников правоохранительных органов увольняли по жалобам граждан на незаконное задержание, пытки или нанесение телесных повреждений. Сейчас все эти уволенные, кстати, вернулись на работу в правоохранительных органах "республики" и считают Украину виновной в разрушении их карьеры. И сейчас в ОРЛО создается зеркальное отражение России.

- А как в эту картинку вписывается произошедший "переворот"?

- С этим "переворотом" вообще очень интересно получилось. О замене (главаря так называемой ДНР Александра, - "Апостроф") Захарченко и Плотницкого говорилось очень давно. И у этих людей же тоже есть и свои осведомители, которые получают деньги, и свои кураторы, которые делят сферы влияния. Луганская область с самого начала контролировалась Министерством обороны РФ, а Донецкая область – ФСБ. Эти структуры, каждая на своей территории, контролировали существующие потоки: наркоторговлю, уголь, металл, оружие, бандитские формирования... Сейчас же Луганская область тоже перешла под контроль ФСБ. Потому что Пасечник является ставленником именно этой структуры. Его завербовали еще до 2014 года. Как и милиционера Корнета с чиновником Луганской ОГА Плотницким. Со всеми ними ФСБ работала еще во времена Украины. Интересна ситуация тем, что, как по мне, Плотницкий переиграл своих российских кураторов.

- В чем?

- Он не допустил, чтобы его сняла Россия. Зато ушел красиво за счет этого скандала. Сам скандал действительно спровоцировала Россия, и Корнет получил определенные индульгенции ради этого скандала. Но, думаю, закончиться все должно было совсем не так, как закончилось. Плотницкий использовал свои силы и выиграл войну компроматов, когда сдал дочь Корнета, которая учится в Харькове. Более того, за счет компроматной войны Плотницкий еще и смог уйти красивым и сильным руководителем в глазах у населения. Даже то, что он расстреливал или замучил Цыпкалова (так называемая "генпрокуратура ЛНР" в ходе противостояния Корнета и Плотницкого заявила, что бывший "председатель правительства ЛНР" Геннадий Цыпкалов был арестован и замучен до смерти по приказу Плотницкого, - "Апостроф"), народ воспринял не так, как планировалось: "Мы думали, что Плотницкий – размазня, а он вон каким крепким хозяйственником оказался... Мы не так к нему относились".

"За счет компроматной войны Плотницкий еще и смог уйти красивым и сильным руководителем в глазах у населения", - отмечает блогер

Фото: EPA/UPG

А вот Пасечник и Корнет на этом фоне информационно проиграли. Ну ведь странно, когда "министр госбезопасности" борется с "украинскими ДРГ", а его родители и дочь – у "хунты" живут. Эта новость дала немалый резонанс. Дураки, конечно, не очень заморачиваются, а вот тем, кто имеет мозг, не дает покоя вопрос: как же так?

Прежде всего эта ситуация ударила по "элитам" ЛНР, по "чиновникам". Они задумались над тем, насколько шатко их положение. Директор луганского телевидения [Анастасия] Шуркаева так тщательно разгоняла все эти фейки про обстрелы ВСУ, про распятых мальчиков – но как только она перестала быть интересна, из нее сделали укрДРГ. Журналисты, которые получали темники писать о Корнете плохо, а о Плотницком – хорошо, сейчас получили указания писать другие вещи. Но они боятся теперь это делать. Потому что не знают, кто из них – укрДРГ. Это – как рулетка: открываешь утром глаза – а ты уже "украинский диверсант"!

То есть для людей это был определенный шок. Они на фоне этой компроматной войны поняли определенные вещи, и эти вещи их поразили. Пока это не проговаривается, но определенные элиты Луганской области начали ставить сами себе определенные вопросы.

Плотницкий ушел красиво. Потому что он оставил после себя очень много проблем, но умудрился не взять их на себя, а оставить на Корнете и Пасечнике. Они сейчас будут использовать стандартную азировскую формулу: во всем виноваты "папередники". Они будут перекладывать вину на Плотницкого. Но они уже в этой ситуации очень сильно проиграли. Потому что вследствие компроматных войн Плотницкий стал "сильным хозяйственником", который всех расстреливал. А Корнет – человеком, который борется с укрДРГ, но не брезгует поселить родителей и дочку у "хунты". Он морально проиграл.

Кроме того, Корнет был "министром внутренних дел", который и задерживал всех этих цыпкаловых, замученных Плотницким в подвалах "МГБ ЛНР". И люди же прекрасно понимают, что пока это было выгодно, все эти персонажи прекрасно уживались. И молчали друг о друге. Плотницкий молчал, что Корнет три года жил в отжатом доме. Корнет молчал, что уголовные дела, которые клепает Плотницкий на людей, которые ему мешают или позволили себе украсть больше, чем он, заказные, сфабрикованные. Молчал и выполнял все приказы Плотницкого. Пока не получил команду "фас" и индульгенции из России. После команды эти два питбуля порвали друг другу глотки. И люди это увидели. А те, кто имеет так или иначе отношение к "власти", еще и поняли, что команда "фас" из России может прозвучать когда угодно и в отношении кого угодно. И сегодня ты – хозяин жизни, а уже завтра можешь оказаться на подвале в роли "укрДРГ".

- Чего же ждать дальше? К чему приведут эти изменения?

- Я думаю, все-таки к слиянию с ДНР. Об этом очень много говорят. Плотницкий, возможно, поэтому и ушел, изменил навязанную ему игру в свою пользу. Потому что если произойдет объединение с ДНР, Луганская область очень сильно проиграет экономически. Более того, даже военные, то есть те, кто воюет в террористических группировках Луганска, уже говорят о том, что они станут мясом. Что "дыровцы" будут ставить их на передовую, а сами будут прятаться за их спинами. Что "дыровцы" будут получать большее военное обеспечение. Все это видят.

На самом деле ОРДЛО идет к полному завершению. Но чтобы это завершить – недостаточно просто вывести войска. Так закончить войну невозможно. Там накопилось уже столько оружия, что даже при условии вывода войск там будет еще чем воевать года три. Поэтому будут использоваться все возможные способы добиться, чтобы все эти люди (так называемые "ополченцы") или покинули оккупированные территории, или просто вымерли. Но даже при самых оптимистичных раскладах там это все еще растянется минимум на пару лет.

- И вот это гипотетическое "слияние" – часть стратегии по сливу так называемых "республик"?

- Да, объединение ОРЛО с ОРДО – это также определенные политические шаги. Потому что у каждой бандитской группировки – свои аппетиты. И даже если завтра им позвонит хозяин из Кремля и скажет: "Все, мы любим Украину", остановить, развернуть это невозможно. Слишком много психоза, слишком много ненависти, слишком много агрессивной пропаганды было, точка невозврата пройдена. Уже невозможно выйти на трибуну и сказать: "Извините, ребята, мы ошибались, Украина – это наш дом". Теперь Украина – это враг для "народа Донбасса". Потому что его, "народ Донбасса", таки создали. Он существует. Пусть в психологическом симулякре, но существует. И этот "народ Донбасса" не поймет определенных обстоятельств.

Когда же ОРДО и ОРЛО объединятся, достаточно будет провести один "референдум" – за то, чтобы Царев там был царем или Азаров развивал свою "азировку", за присоединение к Марсу, за нападение и объединение с Зимбабве... Один референдум сфальсифицировать легче, чем два.

К тому же, среди населения уже распространяются определенное разочарование и страх. Люди не хотят уже даже идти в комиссии, потому что понимают: сегодня ты в комиссии, завтра – на "Миротворце", а послезавтра – без украинской пенсии, ибо ты становишься невыездным. Поэтому они боятся. А значит, даже из этих соображений проведение одного "референдума" безопаснее, чем двух.

- Считаете, что это может делаться для дальнейшего присоединения оккупированных территорий к России?

- Нет. Об этом даже речь не идет. Об этом ярые адепты ЛНР и "Новороссии" даже в соцсетях молчат. Потому что это – нереально. И им, наверное, запретили об этом даже говорить. Конечно, на официальном уровне до сих пор звучат заявления, что "мы держим курс на Россию", но как "независимое государство". То есть мы за сотрудничество, но с сохранением "независимости".

И люди там уже понимают, что не будет никакого гражданства, не будет никаких российских пенсий и всего прочего. С теми пенсиями – вообще отдельная история. Народ пытался получить гражданство РФ и российские пенсии, а когда получал – впадал в шок. Потому что в России нет горного закона, нет бесплатного бытового угля для шахтеров, нет закона о повышении престижности шахтерского труда... И человек, который получал в Украине 12 тысяч гривен пенсии в соответствии с законом о шахтерском труде, который получал 6 тонн бесплатного угля, который имел определенные льготы и возможность бесплатно оздоравливаться в ведомственных санаториях, получив гражданство в России, не получил ничего. Только минимальную российскую пенсию – 6 тысяч рублей. И доплату – до 9 тысяч. Все.

Получив гражданство России, шахтеры лишились хорошей украинской пенсии и льгот

Фото: EPA/UPG

И если те, кто остается на оккупированных территориях, получают две пенсии от Украины и от ЛНР, то новоиспеченные граждане России могут претендовать только на российскую пенсию. И вот когда они это выясняют – начинают мне звонить: "Спасите-помогите, как отказаться от российского гражданства?" А я и отвечаю: "Ну как вы можете быть такими предателями и отказываться от "великой"? К тому же, я – "кровавая хунта", разве я могу дать нормальный совет?"

Это звучит забавно, но я реально знаю шахтеров из своего родного Свердловска, которые решили "пропетлять" и, если уж ЛНР не присоединяется к России, стать россиянами самим. А теперь они звонят и говорят, что читали мои статьи, но были убеждены, что я пропагандист и что Порошенко платит мне миллионы, чтобы я их обманывала. А теперь они – граждане России и не понимают, почему им не дают бесплатного угля. На такие претензии я отвечаю, что перед тем, как драть попу за Россию, стоило бы эту самую попу поднять и поехать в российское Гуково, до которого от нас – 20 минут езды. Там же живут такие же шахтеры, как и вы. У нас же один пласт. Да, шахты там закрыты, но шахтеры остались. Так можно же было поехать и спросить: а есть ли там бытовой уголь? Нет. А какая там пенсия у шахтеров? Минимальная, до 10 тысяч рублей. А теперь – все, извиняйте. Единственное – Россия видит, что жителей ОРДЛО надо чем-то держать. Поэтому дает им определенные преференции.

- Например?

- Например, сейчас им разрешили пребывание более 90 дней. Сейчас – официально или неофициально – но принимается там, что они ездят на "ЛДНРовских" номерных знаках, пересекают границу по "паспортам" ЛДНР. Но оформиться на работу до этого года они, как и другие украинцы, могли же только по трудовой миграции, с документами. Надо было сдавать экзамены на знание русского языка. Что для Донбасса стало шоком – как же это так?! А вот так! Как гастарбайтеры с Ближнего Востока, так и вы сдаете экзамены по русскому языку. У нас в Луганске было создано много сертификационных центров, которые за определенные деньги формировали базы тех, кто вроде бы сдал эти проклятые экзамены по русскому. Ведь наш народ все же до сих пор пишет "исчо" и в слове "нет" делает четыре ошибки.

Кстати, за годы войны мы потеряли много поколений. В каком смысле? Те дети, которые сейчас там учатся, безграмотные. Абсолютно безграмотные! И я категорически против того, чтобы Украина после реинтеграции принимала любые документы, выданные ОРДЛО. В том числе, и дипломы.

Обучение там идет на русском языке – и идет оно как попало. Две мои крестницы сейчас учатся там в университете. И я точно знаю, что они могут вообще не ездить на учебу, лишь бы за сессии исправно платили. Там и преподаватели на лекции не ходят, потому что у них маленькая зарплата. Так какие специалисты будут выпущены из таких заведений?

- Возможно, стоит продумать какой-то механизм переаттестации или что-то подобное?

- Да какая переаттестация? Эти мои две крестницы украинского не знают абсолютно – с первого класса учились на русском. Причем учились, скажем так, очень посредственно. По украинской системе оценивания – до 5 баллов. Но на фоне того, что студентов в "молодой республике" мало, они поступили в университет. Одна станет педагогом, другая – ветврачом. Я интересовалась, почему именно ветврач. Знаете, что услышала в ответ? "Потому что собачку не жалко. Она же у нас такая тупая, Лена, что может что-то не то вколоть – и человек умрет. А если умрет собачка – то ничего не будет".

А вторая девочка на учителя учится. Потому что "Украина не дала ей возможности учиться". Она при Украине троечницей была, а сейчас "5" – это же отличница! И ее мама говорит: "Вот мой ребенок при Украине был тупым, а сейчас она – умница и отличница. В Украине ей бы максимум бурса светила, а здесь она в университет поступила!" И мама гордится своим ребенком, который в вузе учится. И говорит: "Я против Украины, потому что мой ребенок будет здесь учителем. Но если Украина сюда придет, она должна признать наши дипломы". Спрашиваю: "А как же она будет учителем при Украине, она же украинского не понимает?" "Ну и что? Здесь мы будем говорить только на русском языке".

Так что вопросов много. И закон о реинтеграции не охватывает все эти вопросы. Нужны другие исследования, другой разговор, другие какие-то подзаконные акты. К реинтеграции они реально уже готовятся. Но надеются на что-то лучшее. А лучшего не будет.

- А что будет? Каковы ваши прогнозы на ближайшее будущее? Чего боятся жители оккупированных территорий?

- Здесь мы возвращаемся к вопросу, что Пасечник и Корнет дадут Луганской области. Первыми, кто забил тревогу, были предприниматели. Потому что одно дело – платить налоги и понемногу пожарным, милиции, еще кому-то. К этому привыкли все – и в свободной Украине. Мы только начинаем выходить из этого состояния, а так предприниматели к этому привыкли. Но сейчас они будут не только платить. Перераспределение власти непременно приведет к перераспределению бизнеса. Работал на схемах Плотницкого? А ну-ка, иди сюда!

Вот у нас сейчас из города сбежал предприниматель, который занимался отмыванием средств для свердловской "администрации". То есть они написали в Россию отчет, предоставили фотографии разбитого Лутугино и написали, что в Свердловске вдребезги разбито более 200 домов. И Россия выделила им средства на восстановление этих домов.

- Средства, которые до адресатов не дошли, да?

- Да. Люди за свой счет отремонтировали дома. Какой-то многодетной семье окна только вставили или что-то такое – приехали туда с журналистами, помпезно. А средства разворовали. Это было сделано на уровне "администрации", но через Плотницкого тоже проходило, потому что такая схема была задействована по всей ЛНР.

И сейчас предприниматель, который сидел на этой схеме в Свердловске, дал деру, потому что он теперь – "агент хунты". Словом, плохой человек.

То есть предприниматели боятся. Потому что СБУшникам и ФСБшникам больше не с чего, не с кого брать деньги. Люди месяцами зарплату не получат. Максимум это к ним казаки придут и последний телевизор или стиральную машинку вынесут. Поэтому сейчас будут грабить, бросать в подвал за выкуп.

- А разве при Плотницком такого не было?

- Практиковалось и при нем. Но не так масштабно. Слишком много было разрозненных структур. "МВД", "МГБ", сам Плотницкий. И они между собой воевали. Поэтому когда шахтера, который получал 12-15 тысяч гривен пенсии, "менты" бросали на подвал, его родня сразу бросалась Плотницкому в ноги: "Батюшка, спаси!" А тот: "Что же вы делаете, сволочи? А-ну отпустили!"

А сейчас "МГБ" и "МВД" – это единая структура. Они же образно – и Плотницкий, то есть власть. К кому людям идти жаловаться? Не к кому. То есть людей теперь будут просто хватать и бросать в подвал. Эта террористическая структура "МГБ/МВД" знает, кто получает две пенсии, кто какие пенсии получает. И поскольку воровать на общем уровне удается все меньше, потому что Россия на такие схемы все меньше выделяет, то теперь заложниками становятся те, кто хоть что-то получает. А это прежде всего – бизнес.

- А какой там бизнес, в ОРЛО?

- В этом году очень поднялись предприниматели там. Потому что контрабандные потоки идут и в Украину, и из Украины. И "Глория Джинс" шпарит вещи и отвозит в Украину. А сигарет сколько изготавливается? Фурами гоняют в Украину. Если заехать на пограничье (имею в виду контролируемые нами территории вдоль линии разграничения), вы же там приобретете сигареты из ДНР, водку из ЛНР. Уровень контрабанды там невероятный! И это очень большие денежные потоки. На которых предпринимателям (как в свое время чиновникам) дали подняться. На ментовском сленге это называется "выкормить кабанчика". Предприниматель богател на контрабанде, платил кому следует и даже "крыша" у него есть – но, когда придет другая "крыша", его бросят в подвал, и он будет платить еще больше.

Акция во время открытия магазина Gloria Jeans & Gee Jay в торговом центре в Киеве

Фото: facebook.com/vidsich

К тому же люди сейчас опасаются, что будет еще более жестокое отношение к патриотическим акциям, к патриотам. Я запретила всем своим выходить в сети, что-то писать. Потому что ФСБ и Пасечник – это не Плотницкий. Они знают, как работать. Поэтому на определенное время мы своим людям запретили любую переписку, любую передачу информации. Ничего там такого не произойдет, что бы всерьез угрожало безопасности Украины. Оперативная информация идет и так. А вот любые съемки передвижения техники мы своим людям запретили. Безопасность и еще раз безопасность. Оно того не стоит на данный момент. Молодежь боится сейчас очень сильно.

- Чего именно?

- Из России уже давно получен приказ обеспечить местными воинские формирования. Призыв сорван. Обеспечение террористических формирований за счет местного населения очень плохое. И перед этим мятежом уже были случаи, когда шахтеров, возвращавшихся со смены в комендантский час, хватали прямо на улице и бросали в подвал. А оттуда – на фронт. Хотя тогда еще можно было откупиться. Если не ошибаюсь, стоило это 3 тысячи рублей. Но сейчас, думаю, эту лавочку прикроют и всерьез возьмутся обеспечивать мясом фронт.

Так что ситуация будет только ухудшаться. Ничего хорошего там однозначно не будет. Но... Пусть это прозвучит цинично, но это ухудшение ситуации в этом случае будет правильным. Потому что люди уже должны наконец начинать что-то понимать. И вероятное закручивание гаек – это, на самом деле, хорошо для нас. Потому что до людей на Донбассе все-таки должно дойти, что случилось и почему, а также – что происходит сейчас. Вот только доходит до них это в основном через личные потери – и материальные, и нематериальные.

Я много встречала людей, которые говорят: "Вот ты пишешь, что машины отжимают – а моя стоит спокойно во дворе, ее не отжали". "А чего же, - спрашиваю, - она у тебя два года во дворе стоит? Чего ты не ездишь на ней?" Нет ответа. Но человек уверен: если у него машину не отжали – значит, мы лжем, что машины отжимают.

Мне женщина писала, что я – тварь, что я предала город... Писала, пока у нее не погиб племянник. Его лечили от воспаления почек, а у него развился перитонит, аппендицит... Не диагностировали даже аппендицит в больнице!.. И она теперь пишет мне: "Я собираю всю информацию относительно врачей, я вам буду выдавать такие данные". Хотя я - "хунта". Но это личное.

И когда я писала, что медицина в ОРЛО уже вышла за галактические пределы циничности и морального опустошения - профессионализм она давно потеряла - то люди мне не верили. Пока это по личному не ударило. И сейчас я получаю много свидетельств и о заражениях в больницах, и о низком уровне медицинской помощи. Люди начинают писать, только когда увидели это лично. Те же, кого это пока не коснулось, считают все эти рассказы фейком. И это как раз очень опасно.

Но что сейчас будут делать эти пауки в банке – как ни больно, но это должно произойти. Это как поесть лука, чтобы гриппом не заболеть. Превентивные мероприятия. Так же и Пасечник – это лучшая превентивная мера для Луганской области, чтобы она вышла из своего ЛНРовского заболевания. Но я еще раз напоминаю, что Луганская область из него может выйти только в другое заболевание – в ДНР. И ей нужно будет пройти еще один этап – превентивно переболеть Захарченко. Потому что он же сейчас – "выдающийся генерал", "крепкий хозяйственник" и почти Сталин.

- Еще немало этапов выздоровления впереди...

- А что делать? Мы тоже проходим определенные этапы. Мы переболели Надеждой Савченко, мы переболели очень многими вещами. Даст Бог, переболеем и Саакашвили. Каждый проходит свои этапы. И Луганская область – свои.

Хотя меня порадовало, что когда начали писать о возможном возвращении Азарова и Царева, народ это воспринял не очень хорошо. Они хорошо восприняли Захарченко и ДНР, но не Царева и Азарова.

- Возможно, потому, что знают, кто такие Царев и Азаров?

- Нет. При Азарове же доллар был по 8, он был хороший премьер, и шахтеры при нем жили... Но это из 10 комментов один такой коммент был. Все остальные кричат: "Ага, вы нам еще Ефремова верните – вообще будет "нормально"...

- Выходит, наблюдаем? Нам особо ничего другого и не остается?

- Ну, почему не остается? Мы не только наблюдаем, мы даем им информацию. И каждый раз, когда я что-то пишу, я пишу: "Земляки, оглянитесь, посмотрите, куда же вы претесь?"

Например, меня поразила русская поэтесса, на творчестве которой я выросла... Боже, на чем я росла, мама родная! И как я такая выросла, если я читала Юнну Мориц? Слава Богу, что мои дети такого не читают!.. Так вот, она удивила мир новой поэзией: "Я – русская свинья". Меня это настолько поразило, что человек себя вот так ассоциирует! Но когда я зашла в комменты под ее поэзией, получила еще больший шок от комментов россиян, которые писали: "Юнна Мориц, я вами горжусь, я тоже – "русская свинья"!

У меня был шок. Мне безразлично, что там в России. Это все-таки их право, их свобода, их поэзия и их внутренний мир. Но я обратилась к землякам с Донбасса и спросила: "Неужели вы хотите вот так? Чтобы ваши дети не цитировали высокую поэзию Шевченко, Сосюры, а цитировали "Я – русская свинья"? Вы готовы это повторять?" И оказалось, что они не готовы. Они пока не говорят об этом вслух, но к такому они не готовы.

- Значит, есть надежда. Значит, все будет Украина рано или поздно.

- Да, все будет Украина. Для этого мы не только наблюдаем, мы пытаемся лечить. Потому что мы никогда своих не бросаем. Даже больных. Вынесем на себе. Вытащим с поля боя. Немного ударим по морде жестким анализом. Потому что в истерике надо иногда и пинка дать.

- Это единственный иногда способ...

- Да. Когда у человека очень большая паника или истерика – это часто единственный способ. Но это наша земля. Это наши люди. И даже решать, кто из них перед нами виноват – это наше право. И только наше. Так что продолжаем борьбу...