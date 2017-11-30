Леонид Заико: Там, где коммунисты у руля, люди всегда живут бедно 5 30.11.2017, 14:27

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Леонид Заико

Проблемы Беларуси только в управлении.

Вице-премьер, рассказал о состоянии белорусского села и наобещал изменения, пишет gazetaby.com.

Почему жители белорусского села находятся в бедственном положении, несмотря на обещания властей?

– Ничего странного в этом нет, – комментирует ситуацию экономист Леонид Заико. – Витебская область у нас самая коммунистическая – а там, где скрытые коммунисты находятся у руля, люди всегда живут бедно.Витебск мог бы быть лучшим в Беларуси, там нормальная земля и условия. Проблема только в управлении.

Частные хозяйства, которые работают на таких же условиях, показывают совсем другие результаты, подчеркивает экономист:

– Фермеры могут зарабатывать и по несколько тысяч долларов. Вот Александр Григорьевич собрал урожай картошки... Я посчитал, что в тот момент, когда розничные цены были самыми высокими, он мог выручить почти 30 тысяч долларов. С сыном на двоих. Нормальная такая прибавка к зарплате? Нормальная. Так что, надо всем брать пример с президента.

Эксперт рекомендует вице-премьеру «не думать только о зарплате».

– Думать надо о том, что будет через 3-4 года, когда Россия начнет себя полностью обеспечивать всеми продуктами питания. Благодаря введенным американцами санкциям, россияне перестали покупать продукты в Европе – и теперь сами начали развивать свое сельское хозяйство.

Там уже почти не осталось белорусского молока, только сыр иногда попадается, а всё остальное сдуло. Заканчивается эпоха белорусской колбасы в России. Вот это центральная стратегическая проблема. А зарплату белорусы сами себе заработают, если президенты, премьер-министры и разные вице-премьеры не будут им мешать, – убежден Леонид Заико.