Преподаватель из Лондона: В Беларуси с английским лучше, чем в Италии 4 30.11.2017, 14:35

Британец поделился впечатлениями о работе в Минске.

Англичанин Хью Деллар, лондонский преподаватель английского языка и автор издательства National Geographic Learning, приехал в Минск на несколько дней для занятий с минскими учителями. The Village Беларусь встретился с соавтором учебников Outcomes и Innovations и поинтересовался: как в стране с английским, хорошо ли им владеет любой встречный-поперечный и что нужно делать, чтобы научиться говорить в совершенстве.

В Беларуси с английским лучше, чем в Италии

— Хорошо ли в Беларуси говорят по-английски? Сложно ответить с ходу, потому что я в вашей стране впервые и за эти дни в основном общался лишь с учителями. И преподаватели английского говорят на отличном английском! Так что средний уровень владения среди учителей — очень высок. И это характерно для стран Восточной Европы в целом: Беларуси, России, Украины, Польши.

Я был в Испании и Италии — там никто не говорит по-английски. Никто, даже учителя! Уровень владения языком очень низкий. Так что, я бы сказал, здесь неплохой уровень. Я не много ездил по Восточной Европе: Россия, Украина, Польша, Чехия. Могу сказать, что во всех этих странах уровень английского примерно одинаковый, одинаково хороший. В Беларуси в отелях его знают лучше, чем в России. В Москве хорошо говорят по-английски в бизнес-отелях, но если ты поедешь в Челябинск или Красноярск — никто. Ну, может, парочка парней в барах.

В свою очередь, я не знаю ни слова по-беларуски. Знаю около двадцати русских слов: «да», «нет», «спасибо», «девочка», «водка», «пиво», «до свидэнья», «добрая утро», «ладно», «хорошо».

Работники аэропорта говорят по-английски неплохо. Лучше, чем в Москве. Когда летишь через московский аэропорт, там не делают никаких скидок на то, что ты можешь вообще не знать русского. В Минск я прилетел из Стокгольма — и тут все окей. Стоят бравые служивые и громко говорят Welcome! Ага, этот человек отвечает за приветствие. А можете сказать что-нибудь еще? Ха-ха-ха.

Работники за стойкой регистрации говорят по-английски довольно хорошо — я имею в виду, достаточно хорошо для их работы. Но объем языка, который им требуется, очень ограничен. В основном они спрашивают: «Вы впервые в Беларуси?», «У вас есть виза?», «Нужна ли вам страховка?», «Вам нужно пройти туда», «Извините» и так далее. По сути, это двадцать предложений, которые им надо произносить, и двадцать ответов, которые надо понимать.

Думаю, в Беларуси уровень английского будет расти. Вчера вечером я сидел в баре в Верхнем городе, и, похоже, много людей чуть-чуть говорили по-английски. Некоторые из них были более пьяными, чем остальные, и более настойчивы в своих попытках поговорить по-английски. Люди, с которыми я общался, знали про новые визовые правила в Беларуси. И они видят много новых людей, которые приезжают, благодаря этому нововведению. И я думаю, что это очень мотивирует: если ты знаешь, что у тебя будет возможность поговорить с иностранцами, конечно, ты лишний раз потренируешься в языке.

Бойфренд и сериалы — все способы хороши

Как белорусам подтянуть свой уровень английского? Хороший вопрос. Все хотят сразу всё прямо завтра. Тут дело вот в чем: для чего, как вы думаете, вам потребуется знание английского? Все сразу выучить не получится, поэтому лучше сфокусироваться на том, что вам может понадобиться прямо сейчас. Если вы хотите достичь успеха быстро — ограничьте свои цели, не пытайтесь постичь сразу много. Быстро вы сможете выучить что-то одно, но не все сразу.

Если язык вам нужен для работы — наймите хорошего учителя, который разбирается в вашей теме, в Беларуси очень много хороших преподавателей. А чем больше преподавателей — тем больше у них опыта англоязычных коммуникаций в разных сферах деятельности. Если вы работаете с финансами — пробуйте читать The Financial Times, ищите простые их тексты. Если вы связаны с журналистикой — читайте все, что имеет отношение к журналистике.

Мне кажется, довольно легко потратить немного времени на изучение той вещи, которая вам не нужна срочно. Если вас одолевают мысли вроде «О, этого английского так много, я не справлюсь!» — то это может стать сильным демотиватором. А если учить понемножку, то это будет даже в удовольствие. Сейчас везде интернет — вы можете составить свой собственный разговорник, заточенный под вашу сферу деятельности. Мой основной иностранный язык — индонезийский. Я прожил в Индонезии четыре года и до сих пор учу язык. Выхожу в интернет, вбиваю в поисковик «как по-индонезийски сказать…» — и попадаю на какие-нибудь форумы. Записываю, заучиваю. На первых порах достаточно выучить те слова и фразы, которыми вы будете пользоваться.

Когда разберетесь с основами, я считаю, нужно начинать читать и слушать на английском так много, как это вообще возможно. Читайте Википедию на упрощенном английском, слушайте новости на ВВС, смотрите сериалы. Я пытаюсь смотреть новости на индонезийском. Большинству своих учеников я советую читать адаптированные версии новостей и литературных произведений. Обычно адаптации сделаны на хорошем уровне, вам их легко прочесть и запомнить, вы чувствуете себя комфортно. И так проще достигать целей. Прочли адаптированную колонку новостей — и восклицаете: «И-ха, я понимаю 70 % написанного! Я справлюсь!». А если будете читать новости в оригинале — получится «Вот черт, я понимаю лишь 20 % текста, я никогда не выучу язык!..»

Время от времени пытайтесь сузить круг английских тем для чтения. Например, в этом месяце я буду читать только про выборы и начинаю учить слова и выражения, связанные с выборами. В индонезийском все необходимые слова про футбол я уже выучил и могу сидеть со своими индонезийскими друзьями в баре и поддерживать разговор. Для меня обсуждать футбол намного проще, чем политику.

Если базовых знаний хватает, смотрите фильмы и сериалы на английском с субтитрами. Если получается — смотрите с английскими, если не все понимаете — смотрите с русскими. Но лучше все же с английскими. Я смотрю фильмы на индонезийском и с индонезийскими же субтитрами. Что-то недопонял — остановил запись, прочитал то, что не расслышал, и переписал себе в блокнот. Иногда я смотрю индонезийские фильмы и с английскими субтитрами, но это расслабляет, и я ловлю себя на том, что перестаю вслушиваться в язык, а просто читаю субтитры. Возможно, вам стоит попеременно использовать оба варианта: один фильм посмотрите с английскими субтитрами, второй — с русскими, потом снова с английскими. Тут как в футболе: если вы слабо бьете левой ногой, то надо больше разрабатывать именно левую ногу. Словом, обращайте внимание на свои слабые места.

В изучении языка помогают не только новости и фильмы, но даже и компьютерные игры. В прошлом году я был в Челябинске и разговорился в баре с одним парнем. Спрашиваю: где ты учился английскому? А он отвечает: «Майнкрафт!». На самом деле язык он учил еще в школе, но потом много играл в игры, чатился с другими игроками, читал экранный текст и совершенствовал свои знания. Некоторые мои ученики учили английский через хип-хоп, потому что им хотелось узнать, о чем говорится в песнях.

Есть еще такой метод, как pillow-english, ха-ха-ха. В японском для него есть специальное существительное, которое переводится как «спальный словарь». Это когда ты заводишь себе англоязычную подружку или друга: живете вместе и улучшаете свои знания. У меня есть несколько друзей, которые таким способом учат индонезийский. Я не советую такого своим студентам, но если у вас случится такая возможность попрактиковаться — пользуйтесь. Но не стоит жить с конкретным бойфрендом или девушкой только потому, что он знает английский. Впрочем, если вам это помогает в учебе — кто я такой, чтобы судить?

Добавьте английский на вывески

Я заметил на ваших улицах вывески с транслитерацией. Отличная идея! Еще лучше было бы добавить заодно и английский. Три недели назад я был в Ростове, там готовятся к проведению чемпионата мира по футболу. Ни там, ни в московском метро нет вывесок на английском. Сплошь кириллица! В Праге или Берлине, впрочем, тоже нет английских вывесок, но там ты хотя бы видишь знакомый алфавит. Если мне нужно на Потсдамер-Плац, я могу это прочитать, даже если написано по-немецки. Но если человек не знает кириллицы — ничего не выйдет.

В вашей системе транслитерации используются диакритики — буквы с крючками. Как вы справляетесь с ними? Как читается вот это название — Uručča? Я бы прочел «Уракка». Впрочем, у вас так много названий с сочетанием -шч-, что по-английски это выглядело бы слишком громоздко. В любом случае буквы с крючками — это лучше, чем просто оставить надписи на кириллице. Если я не знаю, как это прочитать, я хотя бы сличу буквы между собой. Ага, тут «Uru…» и тут «Uru…» — наверное, это одно и то же.

Если человеку надо куда-то попасть — он туда попадет. У нас в Англии тоже возникают такие проблемы. В лондонской подземке есть станция Edgeware, читается «эджуэа». Однажды я встретил в метро итальянских туристов, и они обратились ко мне: «Ааа, скузи, ноу инглиш. Эдгварре?» — «Извини, парень, я тебя не понимаю». — «Эээ, эээ, Эдгварре, а?» — «Нет, я не говорю по-итальянски, без понятия». Я сел в свой поезд и всю дорогу думал, что за «Эдгварре» он хотел. И потом только осенило: это же «Эджуэа»! Так что у нас тоже есть сложности с безумным произношением и вывесками.