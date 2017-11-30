Андрей Комлик-Яматин о закрытии «дела патриотов»: Хорошие новости! 30.11.2017, 14:48

Сфабрикованному делу не было на чем держаться.

Бывший политзаключенный и фигурант «дела патриотов» Андрей Комлик-Яматин прокомментировал закрытие сфабрикованного дела «Радыё Свабода»:

- Дело закрыли? Я еще не знаю об этом ничего. Спасибо, что сообщили. Хорошая новость. То, что его закрыли, это закономерно. Властям нужно было какую-то страшилку создать, как я понимаю.

Я надеялся, что дело закроют. Ему не на чем держаться. Сейчас для меня главное забрать свои вещи. Там компьютер остался, рабочая информация. Она очень нужна для ремесленной деятельности. С адвокатом решим, буду подавать на компенсацию, - заявил бывший политзаключенный.

«Дело патриотов» началось в марте накануне Дня Воли.

21 марта Лукашенко заявил, что задержано «несколько десятков боевиков», которые «тренировались в лагерях с оружием» в Беларуси и за рубежом, а также готовили провокации. Начались задержания.

В итоге были по «дело патриотов»проходило 35 человек. Из них 20 обвинялись еще и по статье о «незаконном вооруженном формировании».

Среди задержанных оказались действующие и бывшие сотрудники погранвойск, Вооруженных сил, МЧС и Внутренних войск. В прошлом некоторые из них - активисты незарегистрированного спортивно-патриотического клуба «Белый легион» (прекратил деятельность 15 лет назад) и официального клуба «Патриот» для подростков в Бобруйске. Еще несколько человек - активисты «Молодого фронта» и Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада).

Государственные телеканалы показали кадры обысков и как «изымалось оружие».

Уточнялось, что дело началось с письма некой «фрау А.» на имя Лукашенко: гражданка Германии с белорусскими корнями сообщила о готовящихся «провокациях» на 25 марта в Минске.

В пропагандистских фильмах и сюжетах на БТ «главными организаторами» назывались лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич, лидеры гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников и Дмитрий Бондаренко, и главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

Несмотря на то, что дело получило резонанс, официально его комментировали редко.

В июне патриотов постепенно выпустили из СИЗО под подписку о невыезде и неразглашении. С некоторых и вовсе сняли обвинения. Но расследование продолжилось.