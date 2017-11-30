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Русый: Подмерзшая кукуруза тоже нормальная

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  • 30.11.2017, 14:58
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архивное фото nn.by

Вице-премьер поделился «ноу-хау» из области сельского хозяйства.

Заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый в четверг выступал перед депутатами и сенаторами. Тема его доклада — «О работе и перспективах агропромышленного комплекса». «Еврорадио» взяло комментарий у Русого по ситуации с уборкой урожая.

- До сих пор не убран 1% кукурузы, не убрана вся свекла. Как с этим бороться?

- А что бороться? Кукуруза не зерно, уберем. Весь мир убирает. Кукуруза если и подмерзнет, нормальная.

- Руководитель государства приказал закончить уборку до 7 ноября...

- Но там, где невозможно войти сегодня... Что, топить технику предлагаете? Сегодня там стоит 40-50 центнеров зерна. Домолотят. Потихоньку все убирают... А бездумно ничего делать не надо. Мы знаем, что делать.


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