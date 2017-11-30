Илон Маск использовал хип-хоп, чтобы рассказать о будущем с роботами 30.11.2017, 15:35

1,091

Илон Маск

Восстание роботов приближается, и Илон Маск хочет, чтобы правительства были к нему готовы.

Для того чтобы донести свою мысль, он готов на все — даже на использование классики хип-хопа, сообщает Inverse, пишет hightech.fm.

В недавнем посте своего микроблога в Twitter Илон Маск в очередной раз заявил, что искусственный интеллект необходимо регулировать так же, как мы регулируем фармацевтическую промышленность, авиацию или автомобилестроение. «Если мы откажемся от Федерального управления гражданской авиации, самолеты от этого не статут безопаснее. Оно выполняет важную роль», — пишет он.

И для того чтобы доходчивее проиллюстрировать свою позицию и усилить эмоциональный отклик у читателя, Маск прикрепил к своему посту видеоклип с песней «Regulate» американского рэпера Уоррена Джи.

Got to regulate AI/robotics like we do food, drugs, aircraft & cars. Public risks require public oversight. Getting rid of the FAA wdn’t make flying safer. They’re there for good reason.https://t.co/6OXZC3UdMW — Elon Musk (@elonmusk) 26 ноября 2017 г.

На встрече Национальной ассоциации губернаторов США, проходившей в июле, Маск заявил: «К тому времени, когда нам придется реагировать на действия ИИ, вводить правила будет уже поздно. Обычно регулирование работает так: случаются всякие плохие вещи, потом поднимается общественный протест, а потом, после многих лет, правительственные агентства вводят законы. Компании, которые не хотят, чтобы их работу контролировали, выступают против регулирования, и этот процесс длится целую вечность. Так было в прошлом, но тогда не было фундаментального риска существования цивилизации».

Помимо потери рабочих мест Маск опасается, что машины захватят над нами контроль и сделают это невероятно быстро, они превратят человечество в «домашних зверушек», развлекающих и обслуживающих своих хозяев. В качестве альтернативы он предлагает симбиоз человека и компьютера, и создал для этого в начале года стартап Neuralink, разрабатывающий «нейронное кружево» — интерфейс, который позволит человеку управлять машинами силой мысли.

Поддержала позицию Маска по этому вопросу и бывший кандидат в президенты США Хилари Клинтон. Она призвала прислушаться к умным людям, к которым, помимо Маска, отнесла Билла Гейтса и Стивена Хокинга, и созвать экспертную комиссию по составлению плана на будущее.