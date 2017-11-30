Андрей Дундуков: Была использована методичка 1996 года 1 30.11.2017, 15:48

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Андрей Дундуков

У патриота есть много версий насчет сфабрикованного дела.

Бывший политзаключенный и фигурант «дела патриотов» Андрей Дундуков прокомментировал «Радыё Свабода» прекращение сфабрикованного дела:

— Не ожидал я этого. От вас узнал о закрытии дела. Я знаю, в какой стране живу. Здесь и за меньшие недоразумения могут привлечь к уголовной ответственности… Я думал, что будет суд, условные сроки, возможно. Что-то такое самое минимальное. Самое большее, на что я рассчитывал, это чтобы хотя бы взяли в зачет то время, которое мы уже отсидели

У меня много версий, почему все это произошло. Самая простая из них — была использована методичка 1996 года. А другие, не знаю, могу ли сейчас озвучить.

«Дело патриотов» началось в марте накануне Дня Воли.

21 марта Лукашенко заявил, что задержано «несколько десятков боевиков», которые «тренировались в лагерях с оружием» в Беларуси и за рубежом, а также готовили провокации. Начались задержания.

В итоге были по «дело патриотов»проходило 35 человек. Из них 20 обвинялись еще и по статье о «незаконном вооруженном формировании».

Среди задержанных оказались действующие и бывшие сотрудники погранвойск, Вооруженных сил, МЧС и Внутренних войск. В прошлом некоторые из них - активисты незарегистрированного спортивно-патриотического клуба «Белый легион» (прекратил деятельность 15 лет назад) и официального клуба «Патриот» для подростков в Бобруйске. Еще несколько человек - активисты «Молодого фронта» и Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада).

Государственные телеканалы показали кадры обысков и как «изымалось оружие».

Уточнялось, что дело началось с письма некой «фрау А.» на имя Лукашенко: гражданка Германии с белорусскими корнями сообщила о готовящихся «провокациях» на 25 марта в Минске.

В пропагандистских фильмах и сюжетах на БТ «главными организаторами» назывались лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич, лидеры гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников и Дмитрий Бондаренко, и главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

Несмотря на то, что дело получило резонанс, официально его комментировали редко.

В июне патриотов постепенно выпустили из СИЗО под подписку о невыезде и неразглашении. С некоторых и вовсе сняли обвинения. Но расследование продолжилось.