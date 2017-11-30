Reuters: Бизнесмены сторонятся токсичного Путина 1 30.11.2017, 15:49

3,196

Секторальные санкции успешно попадают в цель.

Два десятка человек в деловых и политических кругах, с которыми поговорило агентство Reuters, рассказали об атмосфере страха и беспокойства среди бизнесменов, которые боятся попасть в санкционный список США, который разрабатывается сейчас во исполнение акта "О противодействии противникам Америки посредством санкций", подписанного в августе Дональдом Трампом.

"Люди в напряге. Ситуация подвешенная. Признают тебя близким к Путину — поди докажи, что не так. Судиться за свои активы против США трудно, — цитирует агентство высокопоставленного сотрудника крупной российской компании. — Тактика американцев понятна. Нужно всячески делать больно тем, кто поддерживает Путина. И юрлицам, и физлицам. Чтобы они в конце концов сказали – ну сколько можно... Тем более, перед выборами".

Санкционный закон о расширении санкций обязывает американскую администрацию представить в конце января в Конгресс доклад о наиболее важных политических деятелях и бизнесменах, приближенных к руководству России. В докладе также должен быть оценен их чистый капитал, источники дохода и бизнес-связи за пределами России. Юристы, знакомые с санкциями, говорят, что сам доклад не будет иметь юридической силы, а включение в него не означает автоматическое применение санкций. Однако утвержденный Трампом закон в целом повышает риски для компаний, ведущих бизнес с организациями, попавшими под санкции.

"Закон очень плохой, очень широкий и очень рыхлый, его применение может иметь любые последствия", — сказал глава второго по величине российского госбанка ВТБ Андрей Костин на этой неделе.

Желая избежать попадания в американский "черный список", предприниматели стремятся сделать так, чтобы их не ассоциировали с Владимиром Путиным.

Источник в окружении крупного бизнесмена, входящего в топ-100 списка самых богатых россиян по версии журнала Forbes, говорит, что его босс решил ограничить свое присутствие на публичных мероприятиях, в которых принимает участие Путин, чтобы не привлекать внимание американских чиновников, сообщает агентство.

"Он просто старается поменьше мелькать рядом с Путиным в последнее время – заседания, встречи, совещания, — сказал источник на условиях анонимности. — Неясно, по какому принципу могут быть санкции. Есть ощущение, что попасть может любой".

Сотрудник работающего в РФ европейского банка сообщил, что западные банки начали проводить дополнительные проверки людей, связанных с президентом РФ, которые потенциально могут быть мишенями новых санкций.

Сначала была паника. Потому что если в список занесут – это арест счетов, недвижимости. Потом паника немного притихла, стали думать головой, — говорит источник в крупной российской компании. — Некоторые крупные бизнесмены выбирают сейчас как лучшую стратегию — сидеть тихо. Некоторые пытаются поправить репутацию, участвуя в крупных социальных проектах на Западе".

Первые персональные санкции в связи с аннексией Крыма и — позже — вторжением РФ на Донбасс были введены еще в 2014 году, после чего соответствующий список постоянно расширялся. Поначалу в нем оказались самые ближайшие соратники главы Кремля, такие как глава Роснефти Игорь Сечин, руководитель Ростеха Сергей Чемезов, бизнесмены Борис и Аркадий Ротенберги, глава банка Россия Юрий Ковальчук. Однако теперь в этом "порочном" списке может оказаться множество не идентифицированных на данный момент лиц, которые не имеют прямого отношения к российскому лидеру.

"Никто пока не знает, что будет. Но все боятся за себя, боятся персональных санкций. Потому что — а вдруг под санкции попадет вообще весь российский истеблишмент? Неизвестно, поэтому все боятся", — признался источник, близкий к еще одному российскому бизнесмену из списка Forbes.

Коммерсант из числа 100 богатейших людей России сказал, что не может добиться ясности от своих контактов в политических кругах по поводу угрозы санкций. На вопрос, как можно защититься, он сказал: "Никак. Уехать".

В то же время он высказал разочарование российскими властями.

“Руководство (страны) не верит, что санкции будут по жесткому сценарию. Они все живут в параллельной реальности. Никто не хочет слушать бизнес", — сокрушался он.

По мнению источника, близкого к Кремлю и правительству, подобные настроения могут усилиться, если санкции ударят по еще большему числу российских олигархов. Этот собеседник уверен, что США пытаются настроить нынешних союзников Путина против него в преддверии президентских выборов, запланированных на март 2018 года.

"Если сейчас все страшилки воплотят в жизнь, и в отношении других тоже, то это создаст сильное напряжение и недовольство бизнес-элиты", — заявил источник.