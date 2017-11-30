На чем можно сэкономить: лайфхак для белорусов 11 30.11.2017, 15:59

3,698

Жители Витебска поделились полезными советами.

В наше нелегкое время закона о «тунеядцах» жить себе в удовольствие считается чем-то неприличным. Все экономят! И квест «дожить до зарплаты» становится ежедневной рутиной. Для вас, наши экономные читатели, мы поинтересовались у жителей Витебска, каким образом у них выходит сберечь деньги и как можно избежать лишних трат. Итак, на чем можно сэкономить в нашем городе? Пишет издание vkurier.by.

Лайфхак №1 На транспорте

София, 28 лет:

«Я на жизни экономлю. Например, у меня проездной на троллейбус. Езжу принципиально только на нем. Дойду до остановки пешком, как бы далеко она ни была»

Лайфхак № 2 На детской одежде

Алеся, 31 год:

«Я воспитываю сына-первоклассника, потому одна из основных статей моих расходов это покупка детской одежды и обуви. Думаю, ни для кого не секрет, что эти вещи стоят недешево, а малыш растет быстро. В результате, новая одежда и обувь нужны практически каждый сезон.

Чтобы сэкономить, я довольно часто покупаю вещи б/у на форуме или на сайтах бесплатных объявлений. Там можно найти одежду в отличном состоянии, так как ребенок еще не успел их износить, как вырос. Например, недавно я купила зимнюю фирменную куртку без дефектов за 35 рублей, тогда как на рынке или в магазине она обошлась бы мне раза в два дороже»

Лайфхак № 3 На маникюре

Ирина, 37 лет:

«Маникюр в салонах и парикмахерских! Хотя, наверное, женщина не должна экономить на красоте. Я могу сама себе сделать вполне приличный маникюр, современные лаки и защитные покрытия позволяют довольно долго его сохранять. А гелевые и накладные ногти мне все равно не нравятся. К тому же, исключается риск занести инфекцию через общие инструменты»

Лайфхак № 4 На табаке

Олег, 26 лет:

«Я люблю табак, особенно натуральный, есть трубка, есть самокруточная машинка, но это дорого. Поэтому я пользуюсь электронным парогенератором»

Лайфхак № 5 На телефонных разговорах

Александр, 56 лет:

«Экономлю на мобильной связи. Когда могу, звоню на домашний телефон и почти никогда не перезваниваю»

Лайфхак № 6 На продуктах

Никита, 30 лет:

«Я немного на диете, поэтому от многих дорогих продуктов и так отказываюсь. А из тех, что ем, выбираю подешевле. Например, жирность низкая — цена уже меньше. Плюс слежу за акциями и скидками. И за дисконтами. Как бабулька!»

Лайфхак № 7 На наушниках

Юлия, 30 лет:

«Слушаю в дороге музыку сколько себя помню, а на наушники дороже 30 рублей потратиться жалко, они как расходный материал. Хотя умом понимаю, что чем качественнее звук, тем больше удовольствия от любимых песен»