Солидарность победила Денис Казакевич

30.11.2017, 16:12

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Единство белорусов – великая сила.

Дело патриотов закрыто.

Вот она сила солидарности в действии!

Не сомневайтесь! Ребят действительно хотели посадить. Это было всерьез. Хотели устроить аналог болотного дела в Беларуси, когда посадили рядовых участников, а лидеров протеста оставили на свободе. Исключением из этого правила в России был Удальцов, а в Беларуси должен был быть Дашкевич.

Однако, в отличие от России, тут репрессивной машине пришлось отступить. Слишком большие минусы были бы от посадки. Политики продолжали поднимать этот вопрос на всех международных встречах, независимые СМИ продолжали писать про патриотов, белорусы создали фонд помощи семьям патриотов, сотни людей вместо своего фото в соцсетях разметили надпись "я белый легион", был создан хэштэг "ПатрыетНеЗлачынца"

Несмотря на репрессии, не прекращались уличные акции протеста. Особенно запомнилась ну совсем уж безнадежная акция протеста у стен КГБ, организованная Павлом Северинцем. Пять человек вышло на верные сутки. Простояли минут двадцать и всех пятерых действительно посадили. Промежуток между двумя арестами тогда у Павла составил что-то около десяти дней.

Самое главное, не подкачали и сами патриоты. Они не пошли на "сделку со следствием" и не стали сочинять губительные легенды друг против друга.

Солидарность победила. Это великая сила.

Денис Казакевич, facebook.com