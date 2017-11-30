В Украине на заседании суда взорвали две гранаты

В Украине на заседании суда взорвали две гранаты4
- 30.11.2017, 16:20
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Два человека погибли, девять раненых.
В городском суде Никополя (Днепропетровская область, Украина) прогремел взрыв: во время заседания в зале были брошены две гранаты. Об этом в комментарии "112 Украина" сообщила спикер полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.
"В больницы, сейчас уже есть информация, доставлены 10 человек", - сообщила она.
По данным областной полиции, рассматривалось дело по факту убийства. Отец убитого вытащил две гранаты и подорвал их. От взрыва он погиб, осколочные ранения получили подсудимые, конвоиры, сотрудник суда и гражданское лицо.
Двое из пострадавших находятся в операционной, состояние здоровья остальных в полиции не сообщают.
По факту происшествия будут внесены сведения по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
По словам Анны Старчевской, мужчина взорвал гранаты после того, как суд объявил перерыв в заседании до завтра в связи с неявкой адвоката обвиняемых.
Позже пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало сообщил о том, что в больнице умер второй пострадавший, которого перед этим оперировали. Так, количество погибших в результате взрыва увеличилось до двух.