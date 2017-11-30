В Лиде установят конный памятник Великому князю Гедимину 1 30.11.2017, 16:35

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В конкурсе участвуют 40 архитекторов со всей Беларуси.

У стен Лидского замка установят памятник основателю города - князю Гедимину. Завершилась подача заявок на конкурс эскизных проектов памятника «Основатель замка – князь Гедимин», который проводил Лидский райисполком, сообщает grodnonews.by.

– Мы получили сорок заявок от профессиональных скульпторов, архитекторов из Лиды, Гродно, Минска, Витебска, Могилева, – рассказывает заместитель председателя Лидского райисполкома Виктор Пранюк. – Далее до 15 января участники конкурса представят нам свои эскизные проекты, из которых экспертный совет (комиссия), в который войдут представители власти, профессионалы от искусства, представители общественности, СМИ выберет лучший эскиз и определит победителя. Эта работа и будет воплощена.

Виктор Пранюк подчеркивает, что серьезных ограничений и условий творческим людям не ставят: важно, чтобы образ основателя Лиды соответствовал историческому образу и был изображен на коне.

– Это дань уважения человеку и государственному деятелю, который смог объединить разнокультурные и разноязычные народы Великого княжества Литовского, – подчеркивает он. – Он являлся одним из ярчайших примеров мудрого правителя-патриота, символизирует справедливость и единство.

Памятник великому князю Литовскому, согласно генеральному плану, будет установлен в сквере на пересечении улиц Грюнвальдская и Замковая, возле северной стены Лидского замка за счет средств добровольных пожертвований граждан и организаций, спонсорских средств.

Лидчане бурно обсуждают тему через СМИ и социальные сети. Они единодушны во мнении, что памятник Гедимину укрепит туристический потенциал Лидского региона и усилит патриотизм новых поколений.

Гедимин – великий князь Литовский (1316-1341), во время правления которого территория ВКЛ увеличилась вдвое, считается основателем Лиды: в 1323 году он начал строительство Лидского замка, вокруг которого постепенно выросли поселения, ввел название Лида в исторические хроники. Память об основателе Лиды хранится в Лидском историко-культурном музее, названии улиц и объектов.