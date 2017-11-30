Отчего российские ракеты не летают 6 Валерий Рашкин, «Эхо Москвы»

30.11.2017, 16:45

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В РФ спутники выводят не на орбиту, а в открытый океан или на рисовые поля китайских крестьян.

Недавний запуск ракеты-носителя «Союз-2.16» с космодрома «Восточный» оказался неудачным. Из-за сбоев ракета упала на юге Атлантики. Похоже, космодром «Восточный» преследуют одни несчастья – и это-то всего с учетом того, что объект открылся только в прошлом году.

Первый запуск ракеты «Союз-2.1а» в апреле прошлого года оказался неудачным – машина просто-напросто не взлетела. И это происходило на глазах президента! И до появления «Восточного» у нас были проблемы: в 2013 году произошла авария ракеты-носителя «Протон-М» с тремя аппаратами «Глонасс», в 2014 году на орбиту не смог выйти спутник «Экспресс» — его обломки были позже обнаружены в Китае. А в 2015 году трижды откладывался старт ракеты «Союз» из-за повреждений автоматики. Но ситуация с «Восточным» усугублена коррупционным делом о хищении 7,5 млрд рублей, а также голодовками и забастовками рабочих, которым не выплачивали зарплату месяцами. Будущее России как космической державы поставлено под угрозу.

Это протодиакон Андрей Кураев придерживается точки зрения, что падение ракеты произошло вследствие того, что ее «плохо освятили». У меня иное мнение. Масштабы коррупции в нашем государстве достигли серьезных масштабов – на каком месте находится наша страна в мировых рейтингах восприятия коррупции, можете глянуть сами. Ею пропитано буквально все и даже наоборот – наиболее прибыльные и серьезные проекты влекут к себе мошенников как мед - пчел. Объекты стратегического назначения насквозь пропитаны преступниками, которые причиняют государству гораздо больше ущерба, чем вымышленная «пятая колонна».

Воровство и конверсия – это две совершенно разные вещи. Коррупцию необходимо искоренять. И начать следует с возложением государством на себя 100%-го обеспечения строительства, обслуживания и реконструкции стратегически важных объектов гражданского и военного характера – заводов, магистралей, космодромов.

Тогда и воровать станут меньше, и спутники окажутся на своем месте – на орбите, а не в открытом океане или на рисовых полях китайских крестьян.

Валерий Рашкин, «Эхо Москвы»