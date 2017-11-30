Беларусь передала Арабским Эмиратам проект об отмене виз 1 30.11.2017, 16:49

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Белорусы смогут находится в ОАЭ 30 дней в течение полугода.

Беларусь передала Объединенным Арабским Эмиратам проект соглашения о взаимной отмене виз, сообщил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, передает БелТА.

«Такая работа ведется», - заявил Андрей Евдоченко, отвечая на вопрос сенатора, планируется ли отмена виз для граждан Республики Беларусь, которые въезжают в ОАЭ и не являются при этом владельцами дипломатических паспортов.

«В ноябре 2017 года мы уже передали эмиратской стороне соглашение о взаимной отмене виз. Собственно, мы там предусматриваем стандартные условия - это пребывание разовое не более 30 дней и не более 90 дней в совокупности в году. Так, как это делается нами с другими странами», - сказал первый заместитель министра.

Сегодня на заседании «совет республики» одобрил ратификацию протокола о внесении изменений и дополнений в межправительственное соглашение Беларуси с ОАЭ об отмене виз для владельцев дипломатических паспортов.

Протокол был подписан в Минске 10 мая 2017 года для создания правовой основы регулирования вопросов, связанных с упрощением визового режима для граждан Беларуси и ОАЭ, имеющих не только действительные дипломатические, но и служебные и специальные паспорта.

В соответствии с протоколом владельцы служебных паспортов Беларуси и специальных паспортов ОАЭ смогут въезжать, пребывать, выезжать или следовать транзитом по территории государства другой страны без виз на протяжении периода, не превышающего 90 дней.