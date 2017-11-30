Виктор Данилов: Хочу поблагодарить независимых журналистов 30.11.2017, 16:52

Виктор Данилов

Фото: «Радыё Свабода»

Белорусы поддерживали патриотов на протяжении всего сфабрикованного дела.

Бывший политзаключенный и фигурант «дела патриотов» Виктор Данилов заявил, что к заявлению СК относится с осторожностью — официальных документов он, как и остальные фигуранты дела, пока не получал, пишет tut.by.

- Буду ждать официальную бумагу, чтобы поверить в это. Но уже сейчас я хочу поблагодарить журналистам, которые писали об этом деле и следили за ней и всем людям, которые нас поддерживали. Ведь те письма, которые мы получали, когда были в СИЗО КГБ, придавали нам сил. Спасибо большое всем.

«Дело патриотов» началось в марте накануне Дня Воли.

21 марта Лукашенко заявил, что задержано «несколько десятков боевиков», которые «тренировались в лагерях с оружием» в Беларуси и за рубежом, а также готовили провокации. Начались задержания.

В итоге были по «дело патриотов»проходило 35 человек. Из них 20 обвинялись еще и по статье о «незаконном вооруженном формировании».

Среди задержанных оказались действующие и бывшие сотрудники погранвойск, Вооруженных сил, МЧС и Внутренних войск. В прошлом некоторые из них - активисты незарегистрированного спортивно-патриотического клуба «Белый легион» (прекратил деятельность 15 лет назад) и официального клуба «Патриот» для подростков в Бобруйске. Еще несколько человек - активисты «Молодого фронта» и Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада).

Государственные телеканалы показали кадры обысков и как «изымалось оружие».

Уточнялось, что дело началось с письма некой «фрау А.» на имя Лукашенко: гражданка Германии с белорусскими корнями сообщила о готовящихся «провокациях» на 25 марта в Минске.

В пропагандистских фильмах и сюжетах на БТ «главными организаторами» назывались лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич, лидеры гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников и Дмитрий Бондаренко, и главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

Несмотря на то, что дело получило резонанс, официально его комментировали редко.

В июне патриотов постепенно выпустили из СИЗО под подписку о невыезде и неразглашении. С некоторых и вовсе сняли обвинения. Но расследование продолжилось.