Исповедь эвакуаторщика: Забирали все авто – и даже те, которые никому не мешали 5 30.11.2017, 17:01

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Начальство ставило перед эвакуаторщиками дневную норму, но они перевыполняли.

24-летний Андрей, проработавший эвакуаторщиком в Бресте чуть больше года, рассказал realbrest.by о своих переживаниях, которые он испытывал во время работы, о том, что делал, если владелец машины пытается напасть, и чьи авто ему совсем не жалко было увозить.

Трудоустройство началось с оформления специальной страховки. «Она позволяет страховать нашу работу от возможных повреждений ТС, — объяснил молодой человек. — В ее рамках я мог стереть колодки на ручнике в чужом автомобиле и мне бы ничего за это не было. Все претензии к страховой компании».

Приведем наиболее интересные цитаты из интервью:

«Нам сказали, чтобы мы старались хотя бы две машины за смену притянуть, но потом научились и до десяти делали за день. До этих показателей я быстро вырос и с легкостью на штрафстоянку доставлял 10 автомобилей за смену. Может быть, из-за того, что я любил свою работу, было весело. Первое время были какие-то переживания по поводу всего происходящего, а потом мы привыкли и к угрозам, и когда на нас бросались с кулаками. Угрожали часто, но в основном голословные понты, до кулаков не доходило. Но я не обижаюсь, я понимаю, какой шок испытывает человек, когда не находит свой автомобиль на том месте, где его оставил. Кстати, больше всех возмущались молодые люди, а люди постарше, как правило, уплачивали штраф и забирали машину молча».

«По правилам мы обязаны всех эвакуировать. Мало ли кого собьют на переходе. Был один случай, когда действительно психологически было трудно забирать автомобиль у инвалида. Поступил вызов, чтобы мы приехали и забрали с парковки банка авто, который не нарушал ПДД. Из-за каких-то просрочек по оплатам банк наложил арест на имущество инвалида, который самостоятельно приехал к ним разобраться, а лишился в итоге своего автомобиля. Он же не прятался от них. Для меня тогда это было трудно сделать. В других случаях я не чувствовал свою вину ни тогда, ни сейчас».

«Забирали все машины. Забирали сначала те, что стоят перед переходом, а потом остальные, если водители не успевали убрать свои автомобили к тому времени. Пока инспектор заполняет все бумаги, несколько человек в этом момент успевают убрать свои автомобили. На телефон или фотоаппарат в суете не успели сфотографировать, и все. А в персональных видеорегистраторах „Дозор“ аккумуляторы вообще работают хорошо если пару часов. Поэтому большинство уходит от ответственности. Для того чтобы ускорить этот процесс, у нас уже были свои понятые, и бумаги соответствующие дописывались прямо по дороге на штрафстоянку. Колеса дополнительно обвязывали стяжками, чтобы не потерять по дороге автомобиль, а потом перестали».

«Согласно инструкции №986 от 2014 года, решение о принудительной отбуксировке ТС и помещении его на охраняемую стоянку принимают сотрудники ГАИ, уполномоченные составлять протоколы о правонарушениях. Инспектор обязан осуществить осмотр автомобиля в присутствии владельца или его представителя, если хозяин не найден, то в присутствии не менее двух понятых, и составить соответствующий протокол. При наличии возможности производится фото- или видеосъемка, материалы которой приобщаются к делу. Лицо, принявшее решение о принудительной отбуксировке, обязано немедленно проинформировать об этом оперативно-дежурную службу территориального ОВД по месту нахождения авто. Последняя, в свою очередь, должна незамедлительно принять меры по информированию собственника машины о месте нахождения авто. Но сотруднику ГАИ никто деньги за эти телефонные звонки не возвращает, и поэтому далеко не всегда кто-то пытается дозваниваться до владельцев. Ну и что, что оставил бумажку под стеклом с номером телефона? Это проблемы нарушителя ПДД. Первое время забирали все и даже те, которые никому не мешали и не представляли угрозы, не перекрывали выезд. Потом нам дали указание не лютовать особо. Дважды забирал машину своего друга. Немного друзья и знакомые обижаются, но что я могу поделать: это моя работа».

«Не удалось погрузить Hummer с российской регистрацией с символичным номером 777 ХАМ. Очень уж большая машина. Еще очень тяжелые Toyota Land Cruiser, один из которых я попытался поднять лишь на 10 сантиметров от земли, и понял, что нет смысла даже дергаться с ними, но они реально редко нарушают. Porsche 911 слишком широкий. Мне было все равно, и я хотел забирать все машины, но у сотрудника ГАИ было свое видение данной ситуации. Не забирали серебристые Lada, Geely, Skoda и некоторые автомобили, номера которых я за время работы выучил наизусть. Остальные джипы со всеми единицами или восьмерками на номерах забирали. Не забираем, если в салоне животные находятся. Однажды уже приподняли машину, а в салоне мелькнуло что-то в багажнике. Оказалось, что там сидел пес».

«До работы на эвакуации у меня было одно нарушение за непройденный техосмотр. Не помогло мне мое удостоверение дружинника и разговоры о том, что я работаю с сотрудниками ГАИ на эвакуаторе, и меня снова оштрафовали за аналогичное нарушение. Я надеялся, что мы в одной связке работали, но понял, что человеческого отношения ни у кого друг к другу нет».

«Решить вопрос на штрафстоянке, чтобы минимизировать расходы, было нельзя. Об этом нас сразу же предупредили, и нам бы грозило четыре года тюрьмы, если бы мы в руки взяли деньги. Ушел я потому, что тахометр с навигатором не совпадал и денег стали за моточасы платить все меньше и меньше. Сначала нам платили в то время на старые от 3,7 до 5 миллиона, а потом скатились до 230 рублей в новых».